Koop nu uw nieuwe jonge ster op de ‘Van Olst Sales Online’

De jaarlijks terugkerende veiling 'Van Olst Sales Online' biedt u nu de mogelijkheid om een nieuwe jonge ster te kopen. In deze editie van The Young Ones 2024 worden achttien paarden in de leeftijd van twee tot en met vier jaar oud aangeboden die allen afstammen van de bekende Van Olst hengsten.

De meeste paarden zijn nog groen, behalve de vierjarige Prospect, die al in enkele jonge paarden-wedstrijden is uitgebracht. De twaalf driejarige paarden zijn allen of net onder het zadel of klaar om zadelmak gemaakt te worden. De tweejarige paarden komen net uit de opfok en kennen de basisbeginselen.

Indrukwekkend paard

Eén van de driejarigen die al onder het zadel is, is Ramblas. Dit is een opvallend en indrukwekkend paard waar je zeker naar moet kijken. Deze ruin valt op door zijn model en door zijn drie geweldige gangen. Als zoon van Lantanas is dat misschien niet zo vreemd. Lantanas geeft keer op keer opvallende dressuurpaarden!

Voorlopig keur merrie van Lantanas

De prachtige driejarige vosmerrie Rosa Bella L (Lantanas x Don Romantic) scoorde 80 punten voor zowel exterieur als beweging op de KWPN-stamboekkeuring in 2024. Vervolgens werd ze op de Centrale Keuring van Noord-Brabant in De Mortel voorlopig keur en kreeg ze een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring in Ermelo. Rosa Bella L werd omschreven als: “Een zeer goed gebouwde merrie die zeer functioneel beweegt, met een goede balans, ritme en lichaamsgebruik.” De merrie is ster, voorlopig keur, D-OC en WFFS-vrij.

Glamourdale uit sportlijn

De 2,5-jarige ruin Secret Glamour (Glamourdale x George Clooney) is een indrukwekkend dressuurpaard en beweegt opvallend goed. Hij is gefokt uit de George Clooney-merrie Lost Gem, een halfzus is van het Lichte Tour-paard Just Me (v. Everdale) en het Zware Tour-paard Begijnhoeve’s Emerald (v. Wynton).

Deze drie paarden en de overige paarden uit de collectie kunt u vinden op www.vanolstsales.online

Voor vragen over de paarden kunt contact opnemen met de organisatie via [email protected] of op 0162 429360. Uiteraard is het mogelijk om de paarden in het echt te komen bekijken!