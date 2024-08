Koos Poppelaars: ‘Dit is een uitgelezen kans’

Wat was het genieten de afgelopen tien dagen van Olympische paardensport. Op het iconische podium, de Paleistuinen van Versailles met op de achtergrond het indrukwekkende Chateau de Versailles, kwam de paardensport fantastisch tot haar recht. De negende veilingcollectie van Global Dressage Auction gaat hand in hand samen met de Olympische grandeur. Hoe? Koos Poppelaars vertelt het ons.

“De veilingcollectie is wel echt een uitgelezen kans voor de absolute dressuurliefhebber”, steekt Koos Poppelaars van wal die doorgaans toch meer dan honderden veulens per jaar ziet. “Het is fantastisch om deze veulens, embryo’s en fokmerries aan het grote publiek te kunnen tonen. Zo veel van deze veulens grijpen terug op de Olympische Spelen, de afgelopen dagen is toch opnieuw bewezen dat het in onze sport daar om gaat. Dat podium, die prestaties, dat is echt met niks te vergelijken.”

‘Gecharmeerd van Total Hope en Indian Rock’

“Zo was ik zelf zeer gecharmeerd van de prestaties van Total Hope en Indian Rock, van beide hengsten zien we hele goede veulens terug in de collectie. Waarbij het veulen van Total Hope, ook nog eens teruggaat op de volle zus van Glock’s Johnson TN, deze hengst was jarenlang van grote waarde voor het Nederlandse team en nam deel aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.” Aan Olympische genen dus absoluut geen gebrek.

Halfbroer of -zus van Vitalis

Ook Glock’s Total US is een Olympische hengst, zo nam hij deel aan de Spelen van Tokio en stond hij dit jaar paraat als reserve. “Uit de moeder van Vitalis, de merrie Tolivia, wordt volgend jaar een veulen geboren van Glock’s Total US. Dat wordt dus de halfzus- of broer van Vitalis. Supermooi dat we dit kunnen aanbieden via ons internationale platform!”, is Koos Poppelaars enthousiast. Moeder Tolivia werd als driejarige uitgeroepen tot kampioensmerrie van Nederland. Vitalis’ volle broer My Vitality is een Deense premiehengst, won goud op de Deense kampioenschappen voor vierjarige dressuurpaarden in 2021 en behaalde in 2023 de achtste plaats op het WK voor zesjarige dressuurpaarden. Zijn volle broer One Two Three werd goedgekeurd bij het KWPN en gehuldigd als premiehengst.

Opvallend merrieveulen

Vanuit Duitsland maakt Sir Esco deel uit van de collectie. “Dit veulen gaat terug op de moederlijn van de Olympische Don Schufro en voert aan vaderszijde het zeer waardevolle bloed van Sir Donnerhall. Daarnaast zijn zowel de moeder, grootmoeder als de overgrootmoeder Duitse Elitemerries”, haalt Koos Poppelaars nóg een veulen met Olympische genen aan. “Een van de opvallendste veulens is denk ik Una Obsesión. Dit veulen is van de jonge hengst Obsession Taonga en uit de halfzus van Glock’s Johnson. Dit veulen weet echt te overtuigen met haar model, looks, bewegingen en pedigree. En dan is het ook nog eens een merrie!”, klinkt het enthousiast.

Moederlijn Kjento

Naast de Olympische genen zijn er volgens Koos Poppelaars nog enkele interessante veulens, embryo’s en fokmerries. “Zoals de halfbroer van de veilingtopper van twee jaar geleden”, doelend op Uvolia R&G (v.Du Monde). “Of het merrieveulen Uquila Grootenhout, zij is de halfzus van twee Lichte Tour-paarden. De Grand Prix-merrie Reine B is de grootmoeder van Un Ami en het Opoque-veulen komt uit de moederlijn van tweevoudig wereldkampioen Kjento”, om zo nog maar een paar interessante highlights uit de collectie aan te halen. “Ik ben supertrots op deze collectie, dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de fokkers. Daar ben ik ze onwijs dankbaar voor. Zij laten zien veel vertrouwen in onze veiling en het veilingplatform te hebben.”

De collectie staat online, het bieden start donderdag 15 augustus en de veiling sluit zondag 18 augustus vanaf 20.00 uur. Registreren als bieder is eenvoudig en gratis.