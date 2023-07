Kronjuwelen: 56.000 euro voor veulen van Va Bene

Naast het CDI bij Gestüt Schafhof in Kronberg werd vrijdagavond de DSP veulenveiling 'Kronjuwelen' georganiseerd. Daarin bracht Veniro II (Va Bene x De Niro) met afstand het meeste geld op. Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 56.000 euro en kwam in handen van kopers uit de Verenigde Staten.

Het tweede geld werd betaald voor Fürst Pablo (Feliciano x Diamond Hit). Dit hengstveulen blijft voor 20.500 euro in Duitsland. Duurste merrieveulen was Vantastica (Va Bene x Franziskus). Zij blijft voor 13.500 euro in Duitsland.

Bron: Horses.nl