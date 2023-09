Kwart miljoen voor driejarige Fürst Romancier-zoon, Toto Jr.-zoon Tik Tok voor 130.000 euro terug naar Nederland

Op de traditionele veiling van Klosterhof Medingen is de Fürst Romancier-zoon Fürst met 250.000 euro de absolute topper van de veiling geworden. De driejarige ruin, dit jaar reservekampioen op de Hannoveraanse kampioenschappen, blijft voor dat bedrag in Duitsland. Twee paarden komen naar Nederland, waaronder de voor 130.000 euro verkochte Tik Tok (Toto Jr. x Flemmingh).

De in Oldenburg goedgekeurde Tik Tok werd door M. Glaser gefokt uit de Europees rijpaardenkampioene Rilena. De hengst kreeg, toen nog onder de naam Navarro en in eigendom van Dutch Spirit Horses, een aanwijzing voor de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring. Voor aanvang van de tweede bezichtiging wisselde hij van eigenaar en werd via een thuiskeuring bij Eugène Reesink goedgekeurd voor het Oldenburger Verband. Daarna kwam Tik Tok in handen van Klosterhof Medingen. Afgelopen weekend bracht hij 130.000 euro op in de veiling van de hengstenhouderij en komt daarmee weer terug naar Nederland.

Borsalino-zoon naar Nederland

Ook naar Nederland komt Belcanto (Borsalino x Quantensprung). De driejarige ruin bracht 35.000 euro op. Uitschieters op de veiling waren Fürst met 250.000 euro, Bellini (Borsalino x Stedinger) met 150.000 euro, Bossa Nova (Borsalino x Don Index) met 130.000 euro en Miss Moneypenny (Marc Cain x Poleggio) met 122.000 euro.

St. Emilion levert drie duurste veulens

Ook bij de veulens werd er diep in de buidel getast. Starchaser (St. Emilion x San Amour I) bracht met 50.000 euro het meeste geld op. Zijn halfbroer Snoopy (St. Emilion x Don K) werd voor 42.000 euro afgeslagen en zijn halfzus Saphira (St. Emilion x Fürstenball) ging voor 25.000 euro van de hand.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl