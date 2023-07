KWPN Online Veulenveiling opent seizoen met goede collectie

Vanaf vandaag is de collectie van de eerste KWPN Online Veulenveiling te bekijken op de website. Niet minder dan 19 dressuur- en 7 springveulens maken deel uit van deze collectie, waarop van 21 tot 24 juli geboden kan worden. Onder hen nakomelingen van Pavo Cup-winnaar My Blue Hors Santiano, de Olympische medaillewinnaar Hermès en WK-deelnemer Las Vegas. In de springrichting kan er worden gekozen voor veulens van onder meer HH Conrad Z en Night Life VDL.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer acht edities op het programma, in de maanden juli tot en met oktober.

Goede moeders

Het wordt voor dressuurliefhebbers gelijk opletten deze eerste veiling. Zo is Titolo D’Endy US (v.Glock’s Toto Jr.), als zoon van de Lichte Tour-merrie Dendy, interessant voor sport en hengstenopfok. Grootmoeder Endy (v.Ulft) geniet bekendheid als moeder van onder meer het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn (v.Damiro), het Lichte Tour-paard Zendy (v.Jazz) alsook NMK-kampioene Andy (v.Jazz). Merrieveulen Très Bien G (v.Just Wimphof) komt uit een Vivaldi-dochter die zelf op ZZ-Zwaar-niveau is uitgebracht en de moeder van het Next Level-hengstveulen Top Design komt uit de ZZ-Licht merrie Favoriet (v.Jazz), die op haar beurt een halfzus is van het Intermediaire II-paard Benneton (v.Lingh).

De For Romance-zoon Thomax van de Reesterhof komt uit een met 80,5 punten goed geteste moeder. Interessant is bijvoorbeeld ook het Winningmood-hengstveulen Tombolaprins, die uit de directe moederlijn komt van het Olympische dressuurpaard Pop Art (v.Amsterdam) en de KWPN-goedgekeurde hengst Noble Prince Norel (v.Painted Black). Het merrieveulen Total Ginia (v.Total McLaren) is een halfzus van de onlangs voor de NMK-uitgenodigde merrie Purdy (v.Lennox US) en komt uit een bewezen dressuurstam.

Springveulens

De springveulens zijn in de minderheid in deze eerste collectie, maar ook hier zitten toekomsttalenten tussen. Zo komt de Napardi-zoon Tapardi uit de bekende Dermie-stam, waarmee hij verwant is aan onder meer de verervers Mermus R, Odermus R en Namelus R. De Emir R-zoon Temir M komt uit een 1.35m-springende moeder en vertegenwoordigt een veelzijdige sportstam, terwijl hengstveulen Top Notch XXV (v.Conrad de Hus) gefokt is uit een moeder die voor 80 punten heeft gesprongen en aan meerdere internationale springpaarden verwant is.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 21 juli kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 24 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen.



Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord.