KWPN Online Veulenveiling: Halfbroer Le Grand Ayden voor 6.000 euro naar Bianca Schütz

Op de eerste editie van de KWPN Online Veulenveiling is Winning Pitch CT (Pitch Perfect x Uphill) met 6.000 euro het duurste veulen.

Savannah Pieters Door

Winning Pitch CT is een halfbroer van Le Grand Ayden HB. Deze AES-goedgekeurde hengst komt met Bianca Schütz op internationaal Lichte Tour-niveau uit. Met Schutz is hij opgenomen in het team dat de Emiraten zal vertegenwoordigen op de Asian Games.

Schütz wilde graag iets uit de lijn van Le Grand Ayden en is verheugd met het winnende bod.

De nummers twee en drie blijven in Nederland. Wholesome Spring SSS (Real Dream x Charmeur) en Will.I.Am (McLaren x For Romance I) brachten beide 5.000 euro op.

Walles (Aston VDL x Arezzo VDL) werd met 4.500 euro het duurst verkochte springveulen.

Alle veilingprijzen.

Bron: Horses.nl/KWPN