KWPN Online Veulenveiling presenteert diverse collectie van 50 veulens

8 springveulens en maar liefst 42 dressuurveulens vormen samen een ruime en gevarieerde collectie van de derde KWPN Online Veulenveiling powered by Horses2Fly. Van 28 tot en met 31 augustus kan er geboden worden op deze interessante collectie, waarin jonge hengsten de boventoon voeren en veel sportrijke merriestammen vertegenwoordigd zijn. De KWPN Online Veulenveiling biedt kopers een betrouwbaar en transparant platform om eenvoudig online te investeren in een veulen.

Met Glamourdales gouden optreden op het WK nog vers op het netvlies, trekt zijn zoon Winston de aandacht in deze collectie. Dit aansprekende zwarte hengstveulen is gefokt uit een merrie van een andere wereldkampioen, namelijk Totilas. Ook bij een ander veulen is er een link met het recente WK in Aken. Sonic-zoon Wild Dream LB komt namelijk uit dezelfde moederlijn als Glamourdales teamgenoot Jagerbomb. Veilingveulen Walhalla Ott T is gefokt door Fokker van het Jaar Angèle Toonen-Arts en komt uit dezelfde moederlijn als Infinity Win T, die in Aken de Poolse vlag vertegenwoordigde. De grootmoeder van dit merrieveulen is de bekende merrie Winner T, de moeder van Grand Galaxy Win en twee Grand Prix-paarden.

Wizard Taonga (v. Obsession Taonga). Foto: KWPN Online Auction

Grand Prix-genen

Eerder deze maand maakte Obsession Taonga indruk op het WK Jonge Dressuurpaarden, zijn zeer goed bewegende zoon Wizard Taonga maakt eveneens deel uit van deze veilingcollectie. Hij is gefokt uit een elitemerrie van Johnny Depp en deze moederlijn bracht ook Don Juan de Hus, de nummer 29 in de WBFSH Sire Ranking. Nationaal succes was er afgelopen maand voor Secret USB, die de Hippiade won bij de vijfjarigen. Hij wordt in deze veiling vertegenwoordigd door zijn nakomeling Warsteiner. Dit hengstveulen is een halfbroer van Jack Black WW, die onder Jazmin Yom Tov deze zomer vijfde werd op het EK Grand Prix U25. Liever een merrieveulen met Grand Prix-genen? De grootmoeder van Wow STM (v.Son of Zalome) is Femke Beljons succesvolle Grand Prix-merrie Zoraïda.

Warsteiner (v. Secret). Foto: KWPN Online Auction

Springveulens

In de wat kleinere collectie springveulens worden Sambucci de Muze en Comthago door ieder drie nakomelingen vertegenwoordigd. De moeder van Comthago-zoon Winston is een halfzus van het 4*-eventingpaard Fire Fly, deze moederlijn bracht ook een 5*-eventingpaard en een 1.60m-springpaard. Wonderboy T is een zoon van Comthago uit elitemerrie van WK-ganger Grandorado TN die zelf maar liefst 84 punten behaalde in de IBOP. Sambucci de Muze-zoon Watch Me N is gefokt uit een 1.30m-merrie die al een 1.40m-paard bracht. Wayfa H.M (v.Sambucci de Muze) komt uit een stam die al veel internationale springpaarden voortbracht, haar derde moeder is een volle zus van de bekende Holsteiner Acord II.

Meer informatie

Bekijk de collectie van de KWPN Online Veulenveiling powered by Horses2Fly op het veilingplatform KWPN.auction. Op vrijdag 28 augustus om 10.00 uur open het bieden, KWPN Online Veulenveiling 3 loopt af op maandag 31 augustus vanaf 20.00 uur. Om mee te bieden op de veulens in deze veilingcollectie, dient u zich vooraf te registreren via de website. Alle aangeboden veulens zijn gecontroleerd door een dierenarts en beoordeeld door een KWPN-inspecteur op gezondheid en correctheid. Partner Horses2Fly kan ondersteunen in internationaal transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.