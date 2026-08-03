KWPN Online Veulenveiling van start met sterke eerste collectie

Het veilingseizoen is begonnen en daarmee maakt de KWPN Online Veulenveiling een veelbelovende start. Van 7 tot 10 augustus kan er geboden worden eerste collectie van 9 springveulens, 29 dressuurveulens en een Gelders veulen, die vanaf vandaag te bekijken zijn op de website. De eerste collectie is een interessante mix van bewezen hengsten en jonge verervers als Tangelo van de Zuuthoeve, Negro, McLaren en Real Dream.

KWPN Auctions is de laatste jaren uitgegroeid tot een betrouwbaar en transparant veilingplatform waar wereldwijde kopers beslag leggen op toekomsttalenten. De eerste veilingcollectie valt op met kwaliteit, diversiteit en sport- en predicaatrijke merriestammen. Dit jaar staan er zes edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, waarvan op 10 augustus de eerste sluit.

Dressuurveulens uit sportstammen

In de week van het WK Jonge Dressuurpaarden kan de dressuurliefhebber zijn hart ophalen aan de eerste collectie van de KWPN Online Veulenveiling. Een interessante zoon van WK-ganger Real Dream maakt deel uit van de collectie. Deze zeer goed bewegende Wholesome Spring SSS is gefokt uit een sportrijke moederlijn. Zijn moeder is een halfzus van het Zware Tour-paard Zenith Spring (v. Scandic) en een volle zus van de Grand Prix-geklasseerde Gold Spring. Wicked Ohé (v. Pitch Perfect) en Wyona Ohé (v. Da Vinci) komen uit de vooraanstaande Murona-stam, waaruit Odi Murona deel uitmaakt van het Nederlandse WK-team.

Grand Prix in de moederlijn

Van sport komt sport en aan sportgenen geen gebrek in deze veilingcollectie. Zo is Pitch Perfect-zoon Winning Pitch CT een halfbroer van Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win). Deze hengst plaatste zich onder Bianca Schütz dit jaar voor de Asian Games. Ook de pedigree van Wynton-Densie belooft veel voor de toekomt. Zijn halfzus loopt Lichte Tour en verder in de moederlijn vinden we verschillende Grand Prix-paarden. Dit hengstveulen is een zoon van Nalegro, die recent een veelbelovend debuut maakte op het hoogste niveau.

Springveulens

Een interessant veulen voor springpaardliefhebbers is bijvoorbeeld Waldherr ANM, een nakomeling van topvererver Tangelo van de Zuuthoeve. De moeder van Waldherr ANM is een halfzus van de 1.55m-geklasseerde Freiherr (s.Boss), die meerdere landenwedstrijden en een jeugdkampioenschap liep voor Polen. De moederlijn van dit veulen bracht nog meer paarden die internationaal succesvol zijn op 1.40m-niveau of hoger.

Meer informatie

Bekijk de collectie via het veilingplatform KWPN Auctions. Op vrijdag 7 augustus om 10.00 uur opent het bieden, KWPN Online Veulenveiling 1 loopt af op maandag 10 augustus vanaf 20.00 uur. Om mee te bieden op de veulens in deze veilingcollectie, dient u zich vooraf te registreren via de website. Alle aangeboden veulens zijn gecontroleerd door een dierenarts en beoordeeld door een KWPN-inspecteur, deze staat u graag te woord voor meer informatie. Partner Horses2Fly kan ondersteunen in internationaal transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.