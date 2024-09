KWPN Select Sale: 335.000 euro voor Romanov x Davino

Op de KWPN Select Sale, vandaag op het toneel van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo, kwam een collectie van tien veulens en negen jonge paarden onder de hamer. Absolute veilingtopper was Of Ice and Fire US (Romanov Blue Hors x Davino V.O.D.). Deze vijfjarige ruin werd afgeslagen voor 335.000 euro.

Het tweede geld werd betaald voor Penny Lane (Kyton x Wynton). Voor deze vierjarige merrie liepen de biedingen op tot 175.000 euro. De vijfjarige merrie O-Minka (Incognito x Governor) wisselde voor 150.000 euro van eigenaar en bij de vierjarige merrie Wüstenblume (Vitalis x Fürst Romancier) viel de hamer bij 80.000 euro.

40.000 euro voor Bon Courage-veulen

Bij de veulens werd het meeste geld betaald voor Unino (Bon Courage x Uphill). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 40.000 euro. Het hengstveulen U’ve Got Mail PP (Glamourdale x Vitalis) leverde 30.000 euro op en voor het hengstveulen U Never Know Ave (Extreme US x Damon Hill) liepen de biedingen op tot 17.000 euro.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl