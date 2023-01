KWPN Select Sale collectie online: ‘Een stel goede hengsten’

Uit de volle zus van Jovian, een zoon van Kjento uit de moederlijn van Las Vegas, de halfbroer van de veilingtoppers My Toto VDT en Olympus VDT. Slechts enkele highlights van de KWPN Select Sale-dressuurcollectie, die sinds deze week online staat. De vernieuwde selectiecommissie heeft de collectie met veel zorg samengesteld, waarvoor een grote toekomst in het verschiet lijkt te liggen. De paradepaarden worden op maandag 6 februari online geveild via het vertrouwde platform www.kwpn.auction.

Met zonen van GLOCK’s Total Jr., GLOCK’s Total US, Vivaldi, Kjento, Glamourdale, Totilas, overtuigen de dressuurhengsten niet alleen met hun looks en bewegingen maar ook zeker met hun afstamming. En het beste van alles? Jij kunt van 3 tot en met 6 februari meebieden op deze beloftevolle hengsten.

Chacco-Blue-bloed

De pedigrees van de springhengsten staan eveneens als een huis. Zo maken zonen van LGCT Super Grand Prix-winnaar Tobago Z, de Olympische Emerald van ’t Ruytershof, de Grand Prix-sport en -fokhengst Eldorado van de Zeshoek, het internationale kampioenschapspaard All Star 5, de 1.60m-paarden Gaspahr, Uricas van de Kattevennen en Dominator Z, alsook de legendarische topverever Chacco-Blue deel uit van de collectie.

Paradepaarden

De hengsten mogen met recht paradepaarden worden genoemd. “We hebben echt een stel goede hengsten kunnen selecteren”, is Sjaak van der Lei enthousiast, hij maakt sinds eind jaar deel uit van de KWPN Select Sale-commissie, naast Nico Witte, Daan Horn, Jacques Maree, Teus van den Brink en Wim Versteeg.

Uiterst geschikt voor sport en fokkerij

“Het zijn hengsten die uiterst geschikt lijken voor de sport en fokkerij. We hebben uiteraard gelet op een correct exterieur, alle hengsten zijn klinisch en röntgenologisch gekeurd én we hebben hengsten geselecteerd die meekunnen in de hedendaagse sport.” Welke eigenschappen daarbij horen? “Souplesse, balans, atletisch, en, zo ver we dat hebben kunnen beoordelen, een goed karakter. Deze kwaliteiten zijn zowel voor een goed dressuur- als springpaard van belang.”

Collectie online

De collectie staat sinds deze week online, uiteraard voorzien van uitgebreide informatie over de hengsten, foto’s, een video en de veterinaire rapporten. De dressuurhengsten zijn ook allemaal gelongeerd, deze beelden vindt u eveneens online. Wilt u extra informatie over de hengsten of heeft u vragen over de veiling? Neem dan contact op met Rianka Hazeleger via 0341 25 55 11 of mail naar [email protected].