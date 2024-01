KWPN Select Sale keert terug in Den Bosch: collectie gelanceerd

Na drie online edities van de KWPN Select Sale keert de meest in het oog springende veiling van het KWPN terug naar Den Bosch. “De KWPN Select Sale hoort daar thuis, wij zijn blij dat we weer live gaan veilen”, aldus Rom Vermunt die dit jaar voor het eerst deel uit maakt van de KSS-selectiecommissie. Vanaf nu kunt u de collectie bekijken met daarin 26 dressuur- en 19 springhengsten die zich allemaal mogen laten zien op de tweede bezichtiging.

Naast het live meebieden is het natuurlijk ook mogelijk om online of telefonisch een bod uit te brengen op donderdag 1 februari (springpaarden) en zaterdag 3 februari (dressuurpaarden). Zo krijgt iedereen de kans om in nieuw toptalent te investeren, zowel in binnen- als buitenland. De selectiecommissie is erin geslaagd om een brede collectie te selecteren met zowel afstammelingen van Nederlandse toppers zoals Kjento, Glamourdale en Just Wimphof, als nakomelingen van enkele goed verervende buitenlandse hengsten.

Twee zonen uit Velvet V.D.T.

De merrie Velvet V.D.T. is geen onbekende in de KWPN Select Sale, zij leverde al meerdere keren de KWPN Select Sale-veilingtopper. Deze volle zus van de hengst Osmium staat te boek als moeder van Ribery V.D.T. (v.Don Juan de Hus) en Romario V.D.T. (v.Dante Weltino). Red Spirit, de zoon van Blue Hors Monte Carlo TC heeft als grootmoeder niemand minder dan de volle zus van Wereldkampioen Jovian. Of wat dacht je van Rayano? Deze hengst geniet van een ijzersterke bloedsopbouw met achtereenvolgens Glamourdale, Cum Laude, Jazz, Havidoff en Doruto. Just Wimphof-zoon Royal Wimphof NSH gaat terug op het succesvolle internationale Grand Prix-paard Calanta, die aan meerdere internationale kampioenschappen deelnam.

Zonen van bewezen hengsten

De collectie springhengsten staat eveneens als een huis. Complete, atletische springpaarden met souplesse, balans en bloed. Zo maken zonen van de internationale topverervers Tangelo van de Zuuthoeve, Aganix du Seigneur, Bustique en zelfs een rechtstreekse zoon van niemand minder dan Chacco-Blue, deel uit van de collectie.

Genetische hoogstandjes

Reflex van de Watermolen is een zoon van de goed springende Mees van de Watermolen die door Willem Greve wordt opgeleid voor de hogere sport, en laat zien veel talent van zijn vader te hebben meegekregen. Genetisch interessant is Cupido Fan Skûlenboarch Z, deze hengst stam af van Ceasar Z, die op zijn beurt weer is gefokt uit de kloon van de fenomenale Ratina Z. Grandorado TN laat zien zowel in de sport als fokkerij het verschil te kunnen maken en staat te boek als vader van Romantico RM. De moeder van deze goed springende hengst is de halfzus van het internationale 1.50m-paard Dolce Vita (v.Lord Z). Zelf brengt zij de waardevolle genen van Cornet Obolensky in. Kudus AWH Z voert aan vaderszijde het bloed van Kassander van ’t Roosakker, die op zijn beurt weer terug gaat op de bekende Electra van ’t Roosakker (v.Carthago Z), waarmee Jos Lansink 1.60m-Grand Prix sprong. De moeder van Kudus AWH Z bracht zelf al het 1.60m-paard Forever (v.Tangelo van de Zuuthoeve) van Henrik von Eckermann, daarnaast is zij de halfzus van het 1.60m-paard Balder van de Kateleijnekouter (v.Baloubet du Rouet).

‘Goede selectie plaatsgevonden’

“Er heeft een goede selectie plaatsgevonden en je hebt heel veel mogelijkheden om de hengsten op diverse momenten te beoordelen”, legt Rom Vermunt uit, die zelf met regelmaat succesvol heeft gekocht in de KWPN Select Sale. “Zo heb je de livemomenten tijdens de eerste bezichtiging en de tweede bezichtiging. Ook kun je de hengsten op stal beoordelen en dan heb je nog van alle momenten video’s inclusief het longeren in Ermelo. Dat geeft als koper heel veel informatie en vertrouwen.”

‘Er wordt alles aan gedaan’

Tevens is het mogelijk voor geïnteresseerden om de rontgenfoto’s en de veterinaire rapporten op te vragen en te laten beoordelen door de eigen dierenarts. “Er wordt alles aan gedaan om de potentiële koper een zo goed mogelijk beeld te geven van deze hengsten. Je hoeft echt niet de veilingtopper te kopen om de kans op succes te vergroten. Ikzelf kocht niet de duurste hengsten, maar ben er altijd onwijs gelukkig mee geweest. Dat komt mede door de goede selectie vooraf, zowel op exterieur, beweging als gezondheid. De KWPN Select Sale biedt de unieke kans om een zorgvuldig geselecteerd sportpaard of dekhengst te kopen”, besluit Rom Vermunt.

Wilt u extra informatie over de hengsten of heeft u vragen over de veiling? Neem dan contact op via 0341-255511 of e-mail naar [email protected]. Het KWPN Select Sale-team staat klaar in Den Bosch, om al uw vragen over de te veilen hengsten te beantwoorden.

