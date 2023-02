Laatste dag Van Olst Sales Online

Vanavond vanaf 20.00 uur valt de hamer op het eerste paard in de Van Olst Sale Online veiling. De collectie omvat twee gereden paarden van vier jaar oud, waaronder de in Westfalen goedgekeurde en bij het KWPN aangewezen Fabiano (For Romance I x Diamond Hit).

Daarnaast vinden we in de collectie nog elf 2,5-jarige paarden. Zoals gebruikelijk stammen (bijna) alle paarden af van de hengsten die Van Olst Horses aanbiedt en komen ze ook uit de opfok bij Van Olst Horses. Uiteraard zijn alle paarden gekeurd en is deze informatie te vinden de website van Van Olst Sales.

Bekijk de collectie op www.vanolstsales.online, wanneer u een bod uit wilt brengen op één van de paarden kunt u zich eenvoudig registreren. Mocht u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de organisatie via [email protected] of tel: 0162-429360.