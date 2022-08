Laatste kans om te investeren in HX Auctions’s talenten

Vanaf vanavond 19.30 uur sluit het bieden op de negen zorgvuldig geselecteerde driejarige springtalenten in de online HX Auctions veiling. Familie Hendrix heeft voor de vierde maal uit eigen fokkerij en opfok een collectie van paarden samengesteld die een goede toekomst voor zich hebben. Paul Hendrix licht er enkele persoonlijke favorieten uit.

De afgelopen decennia zijn er heel wat succesvolle springpaarden uit de eigen fokkerij en opfok van Stal Hendrix voortgekomen. Met het in 2020 gelanceerde platform HX Auctions wordt de kans geboden om al in een vroeg stadium te investeren in deze talenten. Terwijl de paarden uit de eerdere veilingen al tot positieve resultaten komen in de jonge paardenwedstrijden, is de vierde collectie van HX Auctions gepresenteerd.

Veel vermogen

Een speciaal talent is de Kempinski-dochter Odesza HX. “Deze merrie beschikt over zeer veel vermogen en heeft daarbij snelle reflexen. We hebben haar gefokt uit een merrie die zelf op zevenjarige leeftijd goed presteert in de internationale proeven”, vertelt Paul Hendrix. Odesza’s grootmoeder Urraca bracht onder meer het internationale 1.45m-springpaard Ceks 3 (v. Carrico) van Karin Ernsting evenals de achtjarige Joey (v. Caplan) die het goed doet in de internationale Youngster Tour. Vader Kempinski is een interessante zoon van Darco die zijn sportcarrière voortzet in Amerika.

Holsteins gefokt

En wat te denken van de Holsteins gefokte merrie Naomi (v. Nekton), die ook tot de persoonlijke favorieten van Paul Hendrix behoort. “Deze eyecatcher springt met veel vermogen en maakt keer op keer veel indruk met haar geweldige galop, zeer goede springtechniek en goede model. We hebben grote verwachtingen van deze Nekton-dochter.” Haar vader bracht al een stel Grand Prix-springpaarden zoals Nektarina B, Alina 440 en New Curtis. Aan de moederszijde brengen de goed verervende Larimar en Acasino B hun genen in.

Verdi-dochter

De collectie bevat ook een zeer getalenteerde dochter van Maikel van der Vleuten’s voormalige grootverdiener Verdi. De veelbelovende Only Karla J is een heel compleet springtalent. “Deze merrie lijkt alles in huis te hebben om door te groeien naar een paard voor het hoogste niveau. Ze vertegenwoordigt de sterke Karla-stam en we zijn blij een paard van dit kaliber aan te kunnen bieden in de HX Auctions.” Grootmoeder Warla bracht al het internationale 1.40m-paard Candetto Z (v. Canturo) en is een halfzus van de op datzelfde niveau presterende Ekarla van de Horst (v. Canturano). De prominente Karla-stam geniet bekendheid dankzij topspringpaarden als de Grand Prix sport- en fokhengst Mr. Blue.

Informatie en bieden

De collectie is te bekijken op www.hxauctions.nl. Op maandag 1 augustus sluit het bieden vanaf 19.30 uur. “Alle informatie, foto’s en video’s zijn te vinden op onze veilingsite. Daarnaast is uiteraard het hele team beschikbaar voor verdere vragen”, aldus Paul Hendrix.