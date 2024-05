Marbach Stud Auction: 25.500 euro voor Vitalis-zoon

Op de veiling van Haupt- und Landgestüt Marbach is de driejarige ruin Vitalino afgelopen zaterdag het duurst verkochte paard geworden. De Vitalis-zoon is voor 25.500 euro verkocht aan een koper in Duitsland.

Er kwamen dertien rijpaarden in de leeftijd van drie en vier jaar kwamen onder de hamer. Eén paard vond zijn thuis is Spanje (de driejarige Raven-zoon Rare Diamond), alle andere paarden blijven in Duitsland. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op zo’n 14.300 euro.

Tweede en derde geld

Het tweede geld was voor de vosruin Vibo Valentia (v.Vermeer). De Vermeer-zoon ging voor 22.000 euro van de hand.

Het op twee na hoogste bod van 18.000 euro was voor de driejarige ruin Dreiklang vom Wilhelmshof (v.Durello).

Alle veilingprijzen

Bron: Horses.nl