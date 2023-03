March Deals: Rietjes van tophengsten blijven populair

Gisterenavond kwamen de March Deals tot een einde. Er was opnieuw veel interesse voor de rietjes van verschillende tophengsten die aangeboden werden. Het rietje van Chacco-Blue werd geveild voor maar liefst 32.000 euro en was hiermee het duurste lot van de avond. Het tweede duurste rietje was dat van Carthago en ging onder de hamer voor 19.000 euro.

De meeste rietjes blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Spanje, Tsjechië, Zweden, Polen, Ierland, Italië en het Verenigde Koninkrijk. De volgende rietjes behaalden o.a. de topprijzen tijdens deze veiling:

1 rietje van Conthargos voor 3.775 euro

1 rietje van Casall ASK voor 3.550 euro

1 rietje van Chacoon Blue voor 2.450 euro

1 rietje van Emerald voor 1.975 euro

1 rietje van Uricas vd Kattevennen voor 1.925 euro

1 rietje van Catoki voor 1.425 euro

9.000 euro voor duurste embryo

Daarnaast werden er ook enkele embryo’s geveild, hierbij ging het hoogste bod naar de embryo Dominator x Azuela voor 9.000 euro. Voor de embryo Heartbreaker x Mademoiselle werd er 6.750 euro betaald.

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die aan de veiling hebben deelgenomen en wenst haar klanten veel succes in de fokkerij. Wij kijken nu al uit naar de volgende online veiling in Mei.