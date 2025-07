Meer dan een eeuw aan expertise in de De Wolden Summer Sale veulencollectie

We zijn verheugd om de De Wolden Summer Sale aan te kondigen – een hybride veiling van springveulens voor liefhebbers van de springsport en paardenfokkerij om veelbelovend jong talent te ontdekken. Dit jaar presenteren we een uitzonderlijke collectie van 22 veulens, elk met het potentieel om uit te groeien tot een toekomstig kampioen. De veiling vindt plaats tijdens de eerste week van CSI De Wolden in Nederland, op 19 juli rond 19.30 uur. Bieden kan zowel live op locatie als online in realtime!