Morgenavond Stella Auctions met fokmerries & veulens van Zuchthof Becker

Donderdagavond 13 oktober vanaf 18.00 uur worden op Waaij Stud in Eemnes, Nederland maar liefst 32 fokmerries en 23 veulens uit de vooraanstaande fokkerij van Zuchthof Becker geveild. Vanwege gezondheidsredenen moet de heer Franz Becker zijn bekende stoeterij inkrimpen en in deze eerste editie van Stella Auctions worden deze genetisch interessante paarden geveild. Er is vrije toegang en iedereen is welkom! Bieden kan zowel live in Eemnes als online via https://stella-auctions.com/auctions.

Zuchthof Becker staat al jaren bekend om succesvolle fokproducten in de internationale springsport en op de verschillende hengstenkeuringen en deze veilingcollectie van Stella Auctions zit dan ook boordevol kwaliteit. De 23 veulens en 32 merries worden geveild op donderdag 13 oktober op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. Veilingmeester Johan Wilmink zal de collectie op donderdagavond live veilen en het is tevens mogelijk om online mee te bieden op de collectie. De entree is vrij voor iedereen.

Meerdere Grand Prix-merries in collectie

Stella Auctions is vernoemd naar één van de paradepaarden van de collectie: de Stakkatol-dochter Stella. Zij sprong onder het zadel van Markus Renzel op Grand Prix-niveau en wordt ook in deze veiling aangeboden. Stella was onder meer derde in de 1.60m Grote Prijs van Dortmund en vijfde in de 1.60m Grote Prijs van Hagen. Stella is drachtig van Zirocco Blue VDL en heeft een hengstveulen van Poker de Mariposa TN aan de voet. De veulens en merries worden in Stella Auctions apart verkocht.

Een andere Grand Prix springmerrie in de collectie is Davinia. Deze Diamant de Semilly x Libero H-merrie sprong op 1.60m-niveau met Kathrin Müller en is voor 2023 drachtig van Carambole. Ook Quick Step (Quidam’s Rubin x Pontifex) sprong succesvol in de sport onder Markus Renzel, net als Babuschka AS (Baloubet du Rouet x Picasso) onder Urs Fäh.

Dochters van EK-paard Loro Piana Chiclana & Olympische Jeremia

Een andere opvallende merrie is Cindy (Cassini I x Cor de la Bryere), die al twee 1.50m-springpaarden voortbracht. Ook de Paramount-dochter Peggy is in de fokkerij al succesvol; zij is moeder van het 1.60m-springpaard Chinox van Chris Sorensen. De pas vijfjarige merrie Milana (Maestro van de Bisschop x Cascavelle) is genetisch ook interessant; zij is een dochter van het succespaard Loro Piana Chiclana van de Italiaanse Giulia Martinengo Marquet. Loro Piana Chiclana nam onder meer deel aan de Europese kampioenschappen in Madrid in 2011. Een topmerrie is ook Alea CH (Arioso du Theillet x Fantastique) – zij is gefokt uit de wereldberoemde Jeremia. Onder het zadel van Urs Fäh was Jeremia vijfde op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Alea CH is drachtig van Dorian Grey TN en heeft een merrieveulen van Komme Casall.

Veulens van Grandorado TN, Eldorado van de Zeshoek TN & Denzel van ‘t Meulenhof

De veulens van Zuchthof Becker stammen allen af van interessante hengsten. Zo zijn er bijvoorbeeld veulens van Grandorado TN, Denzel van ’t Meulenhof, Eldorado van de Zeshoek TN, Poker de Mariposa TN, Chatinue van I’m Special de Muze. De fokmerries zijn daarnaast drachtig van vooraanstaande hengsten, zoals Highway TN, Eldorado van de Zeshoek TN, Zirocco Blue VDL, Grand Slam VDL, Carrera VDL, Ogano Sitte, Denzel van ’t Meulenhof, Carambole, enzovoort.

Programma

Op donderdag 13 oktober 2022 komen de merries en veulens onder de veilinghamer. Het programma is als volgt:

16.00u – Opening stallen voor bezichtigen

18.00u – Aanvang veiling

Locatie:

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Gratis entree

Website: https://stella-auctions.com/auctions

Registreren als online bieder: https://stella-auctions.com/register

+31650879021 (Jasper van der Waaij)

+31631262609 (Biba McCaul)

+31623412073 (Peter van der Waaij)

[email protected]