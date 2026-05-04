Na succes eerste editie, nu tweede editie Dutch DressageTraders veiling gelanceerd

Twaalf sportpaarden en twee fokmerries vormen de tweede editie van de veiling van de Dutch DressageTraders. Na het succes van de eerste editie hebben Rom Vermunt, Gert Jan van Olst, Jeroen Witte, Marcel van Manen, Diederik van Silfhout, Jorg van Os, Peter Wetzelaer en Sjoerd van Leeuwen en Sjaak van der Lei opnieuw de handen in een geslagen.

De markt voor dressuurpaarden bevindt zich op een hoog niveau, en de Dutch Dressage Traders wil daarin een prominente rol spelen. “We richten ons op een brede doelgroep: van jonge paarden tot volledig opgeleide dressuurpaarden”, legt Gertjan van Olst uit. “Ons doel is om in elke collectie verschillende niveaus aan te bieden.” En dat is ook deze editie gelukt. Van een Lichte Tour-paard tot drie-, vier- en vijfjarige talentvolle dressuurpaarden.

Grand Prix in het achterhoofd

Binnen de collectie van DDT staat kwaliteit centraal: “We letten op correctheid, gezondheid, karakter en rijdbaarheid, dat zijn voor ons de belangrijkste criteria, waarbij we zoeken naar aansprekende, complete paarden, echte blikvangers. Het totaalplaatje moet kloppen, van instelling en gezondheid tot goede gangen, en wanneer ik een paard selecteer, heb ik direct het hoogst haalbare niveau, de Grand Prix, in mijn achterhoofd”, vertelt de hengstenhouder uit Den Hout.

Goedgekeurde Lichte Tour-hengst

Met deze bril, is de tweede collectie tot stand gekomen. De twaalf sportpaarden en twee fokmerries zijn zorgvuldig geselecteerd. Zo maakt Nobilisyade NVDW deel uit van de collectie. Deze Mecklenburg-goedgekeurde hengst heeft zich internationaal bewezen bij de Young Riders en op Prix. St. Georges-niveau, mét de kwaliteiten en instelling voor het hogere werk.

Jonge talentenvolle paarden

De driejarige Dark Rousseau-dochter Tumtum lijkt veel aanleg voor de sport te hebben. Daarnaast is deze merrie ook nog eens zeer interessant gefokt, haar moeder is de volle zus van wereldkampioen Jovian. Renoir ST-J is een grote, aansprekende ruin met veel front en een modern dressuurmodel. Deze vijfjarige ruin is een zoon van JamesonRS2. De driejarige Total Dream laat een topinstelling met veel bereidheid tot werken zien. Hij blijft nuchter en denkt mee, wat hem zeer geschikt maakt voor verdere opleiding richting de dressuursport. Afstammend van Total McLaren x Franklin combineert hij moderne bewegingskwaliteit met een fijne instelling.

Volle zus van Kjento

Naast de sportpaarden maken ook twee fokmerries deel uit van de collectie. Eén daarvan is niemand minder dan de volle zus van tweevoudig wereldkampioen én Grand Prix-hengst Kjento. Zelf bracht de elitemerrie Iana V.O.D ook al de KWPN-goedgekeurde hengst Purple Rain (v.Desperado), ze verwacht dit jaar een veulen van Secret. De tweede fokmerrie is de Z2-geklasseerde Lucienne V.O.D. Deze Glamourdale-dochter is de halfzus van de KWPN-hengsten UB40 en de te vroeg overleden Davino V.O.D.

Try-outs

Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om paarden voorafgaand aan de veiling zelf te proberen. Per paard zijn de contactgegevens van de verantwoordelijke DDT-partner beschikbaar, zodat direct een afspraak kan worden ingepland.

Veiling sluit 14 mei

De collectie staat online, bieden start maandag 11 mei en de veiling loopt af op donderdag 14 mei vanaf 20.00 uur. Voor vragen over de veiling kunt u contact opnemen met Sjaak van der Lei via 06-12388706. Wanneer u vragen heeft over een van de veilingpaarden kunt u direct contact opnemen met de betreffende selecteur.

