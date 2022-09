Nafok van WK-topscoorders in vijfde KWPN Online Veulenveiling

Vandaag is de collectie van de vijfde KWPN Online Veulenveiling gepresenteerd en deze bestaat uit 14 spring- en 27 dressuurveulens. Onder meer tweevoudig Wereldkampioen Kjento en de opvallend presterende WK-gangers Las Vegas en My Blue Hors Santiano zijn hierin vertegenwoordigd. Springliefhebbers kunnen van 16 tot en met 19 september nakomelingen van hengsten als Zirocco Blue VDL, Hardrock Z en Highway M TN shoppen.

De afgelopen edities van de KWPN Online Veulenveilingen kenmerken zich goede verkooppercentages en een internationaal kopersnetwerk. Op laagdrempelige wijze komen zorgvuldig gefokte en door een KWPN-inspecteur en veterinair gecheckte veulens samen met kopers uit binnen- en buitenland.

WK-hengsten

Afgelopen zondag schreef de Negro-zoon Kjento onder Charlotty Fry geschiedenis door voor de tweede maal het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden op naam te zetten. In deze collectie is het hengstveulen Sjento (mv.For Ferrero) opgenomen. Van de op datzelfde WK zeer opvallende hengst Las Vegas komt het merrieveulen Super Star K (mv.Henkie) onder de hamer.

Ook Pavo Cup-kampioen My Blue Hors Santiano schitterde op het WK en heeft maar liefst drie veulens in deze collectie, waaronder het merrieveulen Spring Nal T (mv.Ferdinand) die dezelfde grootmoeder heeft als de KWPN-goedgekeurde hengst Koning (v.Governor). Nauwverwant aan succesvolle sportpaarden zijn onder meer het More Legends-hengstveulen Sundance B (mv.Don Primaire), die uit dezelfde moeder komt als het internationale Lichte Tour-paard Ginger (v.Tango), en het For Ferrero-hengstveulen Stan (mv.Incognito) die is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Black Panter 2 (v.Painted Black).

Dezelfde grootmoeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac (v.Glock’s Zonik) heeft de smoky-kleurige Sweet Dream de Goldy (mv.Grand Galaxy Win). Het Johnny Depp-hengstveulen Shanghai (mv.Tango) komt uit een met 83,5 punten goed geteste EPTM-merrie, terwijl de moeder van Sparticus (Jameson RS2 x Rhodium) 82,5 punten scoorde in de IBOP en het merrieveulen Suliana JS (Next Pitch x Cupido) uit een 82 punten scorende EPTM-merrie gefokt is.

Springveulens

Ook de springveulens zijn veelbelovend. Zo komt het hengstveulen Shorse Claris (Zirocco Blue x Numero Uno) uit een sportstam en 1.40m-springende moeder, en is het hengstveulen Sjarrera (Carrera VDL x Clinton) gefokt uit een halfzus van de Grand Prix-springpaarden Skik (v.Manhattan) en USA (v.Lux).

Dezelfde grootmoeder als de Grand Prix-paarden Dyranta v/h Rhen (v.Kashmir van Schuttershof) en RR Bellerose (v.Kashmir van Schuttershof) heeft het merrieveulen Savanta van ’t Kattenbos (Hardrock Z x Odermus R) en het merrieveulen Sabine D (Opium JW van de Moerhoeve x Londontimes) heeft drie merries op rij in haar pedigree die op minimaal 1.30m-niveau hebben gesprongen.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 16 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 19 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511