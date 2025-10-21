Nederlander betaalt ruim 33.000 euro voor embryo van Emerald uit moeder van Grandorado

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Nederlander betaalt ruim 33.000 euro voor embryo van Emerald uit moeder van Grandorado featured image
Harrie Smolders met Emerald Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de Bolesworth Elite Auction kwam een collectie van embryo’s, veulens en jaarlingen onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor een embryo van Emerald van’t Ruytershof uit Charmieque, de moeder van Grandorado TN. Dit embryo werd voor 29.000 pond (circa 33.417 euro) afgeslagen aan een koper uit Nederland. Daarnaast komen nog twee embryo’s en twee veulens naar Nederland.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like