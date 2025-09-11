Nederlander koopt veilingtopper Hannover

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Nederlander koopt veilingtopper Hannover featured image
Fijis Filou (v. Fiji). Foto: Hannoveraner Verband
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van het Hannoveraner Verband was er één met grote afstand het duurst van de collectie van 39 veulens. Dat was Fijis Filou (Fiji x Fantastic). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 34.500 euro en komt naar Nederland.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like