Nederlander koopt veilingtopper Hannover

Op de vanavond afgesloten online veulenveiling van het Hannoveraner Verband was er één met grote afstand het duurst van de collectie van 39 veulens. Dat was Fijis Filou (Fiji x Fantastic). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 34.500 euro en komt naar Nederland.
Springgefokt
hengstveulen Het Bellini bod liepen biedingen dat x (Balous veulen Duitsland. Voor tot was duurste Balou springgefokte de kwam uit 5.750 dit euro, Aurel Arpeggio). op
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
