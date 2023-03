Nederlandse Fürstenball x Jazz duurste dressuurhengst bij DSP veiling

De DSP Hengstenkeuring in Neustadt-Dosse werd dinsdagavond afgesloten met een online veiling. Duurste dressuurhengst was de in Nederland door A.C.D. van der Linden uit Texel gefokte Pierre LC (Fürstenball x Jazz). De driejarige hengst kwam voor 70.000 euro in handen van Duitse kopers. Ook de duurste springhengst leverde 70.000 euro op. Deze cat.nr 49 (Zinedream x Latour TN) gaat naar Zuid-Afrika.