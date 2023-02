Nederlandse Le Formidable duurste dressuurpaard in Westfalen

Op de vanavond afgesloten online veiling in Westfalen was de KWPN-gefokte Passoa (Le Formidable x Jazz) het duurste dressuurpaard. De door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte hengst, die deze halfbroer van de populaire Lichte Tour-hengst Asgard's Ibiza (v. Desperado) samen in eigendom had met Wim ten Pas, werd afgeslagen voor 17.500 euro. Voor dat geld gaat de driejarige hengst naar Duitsland.