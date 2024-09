Negende collectie van The Youngsters Auction met trots gepresenteerd

Het is zo ver, de negende collectie van de live-veiling, The Youngsters Auction staat online. Dertien gereden springpaarden die klaar zijn voor hun volgende stap in hun beloftevolle carrière en tien extreem getalenteerde driejarige springpaarden zijn zorgvuldig geselecteerd. Zet alvast dinsdag 15 oktober in je agenda, de live-veiling vindt plaats op de Waaij Stud in Eemnes, online bieden is uiteraard ook mogelijk.

Springpaarden die zich al bewezen hebben in de (inter)nationale springring tot veelbelovende toekomsttalenten, dat is waar deze collectie om bekend staat. De 1.30m-geklasseerde Number One (Diamant de Semily x Heartbreaker) is de halfbroer van 5*-Grand Prix-winnaar H&M Extra, deze zesjarige valt op door zijn ongelooflijke vermogen en makkelijke manier van springen. Ook Hakuna des Forets (Cicero Z x Dollar dela Pierre) is er eentje om in de gaten te houden, deze 7-jarige krachtpatser heeft al veel ervaring tot op 1.35m-niveau.

Internationale ervaring

Een andere highlight is Chunky (Conthargos x Landor S), zijn rijdbaarheid, techniek, reflexen en atletisch vermogen maken veel indruk, en daarnaast heeft hij al ervaring tot 1.20m-niveau. De moderne merrie Narusa (Baltic VDL x Indoctro) heeft internationale wedstrijdervaring in het 1.30m en is klaar voor haar volgende stap. De 1.30m-geklasseerde G Nero (George Z x Lupicor) lijkt alles in huis te hebben voor het allerhoogste niveau.

Olympische roots

Ook de driejarige paarden laten niets aan de verbeelding over. Zo is Romantic Dence (Cartello VDL x Dallas VDL) een exclusieve dochter van de Olympische & Calgary runner-up Cartello VDL. Balou du Lac (Balou du Reventon x Darco) heeft een opeenstapeling van bewezen genen met Balou du Reventon, Darco, Nabab de Rêve en Lys de Darmen op rij, en bovendien gaat hij terug op de sterke moederlijn van McLain Ward’s tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnares Sapphire. Raloufina (Diarado x Baloubet du Rouet) valt op door haar enorme vermogen en komt uit de moederlijn van Stakkatol. Last but not least is de geweldige merrie Rizla (La Costa ES x Coriano), finaliste van de KWPN Nationale Merriekeuring.

“We zijn echt trots”

“We zijn echt trots op deze collectie”, vertelt Peter van der Waaij namens het team. “Wederom hebben we veelbelovende springpaarden kunnen selecteren. De huidige parcoursen vragen om hele slimme en voorzichtige paarden met atletisch vermogen. En hoewel de paarden nog vrij jong zijn, denken wij dat we erin zijn geslaagd om paarden met deze kwaliteiten te selecteren”, aldus Peter van der Waaij.

Live presentatie

“De Youngsters Auction is een live en online veiling waarvoor beperkte VIP-tickets beschikbaar zijn. Het belooft een geweldige avond te worden vol getalenteerde paarden, eten, drinken, sfeer en entertainment. De live presentatie is ook zeer interessant, aangezien alle veilingpaarden daar nog eens in actie te zien zijn”, legt Peter van der Waaij uit. “Wij kijken uit naar de veiling en hopen jullie daar te zien.”

Collectie en uitproberen

Bekijk de collectie en boek je try out voor een van deze talenten.

Programma dinsdag 15 oktober

16.00 uur: presentatie veilingpaarden

19.00 uur: VIP-diner

20.00 uur: Start veiling

Adres

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes

Peter van der Waaij: +31 6 23412073

Jasper van der Waaij: +31 6 50879021

Biba van der Waaij: +31 6 31262609