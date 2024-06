Next Generation: 29.000 euro voor Emerald x Casall

Bij de gezamenlijke veiling van Westfalen en Baden-Württemberg 'Next Generation', afgelopen weekend op CSIO St. Gallen, kwamen twaalf veulens onder de hamer. Vijf veulens brachten 20.000 euro of meer op waarbij Evolution (Emerald x Casall) de duurste was. Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 29.000 euro.