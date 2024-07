Nico Witte over WK Veiling van KSS: ‘De ambiance en het podium dat we bieden is fenomenaal’

''In de hoofdbaan én op prime time, wanneer iedereen daar zit. Supermooi dat we dat op zaterdagmiddag kunnen doen'', is Nico Witte enthousiast over de nieuwe veiling van de KWPN Select Sale. Tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden op zaterdag 7 september, voorafgaand aan de finale van de vijfjarigen, wordt er een zeer exclusieve en kwaliteitsvolle collectie dressuurpaarden en -veulens geveild.

”De ambiance en het podium dat we bieden is fenomenaal. Voor het eerst wordt deze veiling door het stamboek georganiseerd. Voorheen kende de EDS-veiling enkele succesvolle edities op het WK Jonge Dressuurpaarden. Iedereen is aanwezig op het WK Jonge Dressuurpaarden, alle grote namen, topruiters, investeerders, noem maar op. Naast het live bieden kunnen de mensen natuurlijk ook vanuit huis de veiling volgen en online meebieden. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!”, en met wij doelt Nico Witte op de selectiecommissie bestaande uit hemzelf, Rom Vermunt en Sjaak van der Lei.

Topkwaliteit

”De veulens en de dressuurpaarden moeten echt uitzonderlijk zijn. Het draait om topkwaliteit en ik kan al zeggen dat we enkele zeer interessante en zeer goede veulens hebben gevonden. En wanneer ik zeg dat het interessant is, dan bedoel ik ook écht interessant.” Naast de betere dressuurveulens wordt de collectie ook gevormd door driejarige dressuurpaarden en vier- tot en met maximaal zesjarige, gereden dressuurpaarden. Ook buitenlands geregistreerde paarden komen hiervoor in aanmerking. ”We hebben eveneens de buitenlandse stamboeken aangeschreven, zodat zij ook de kans krijgen om hun betere paarden in te brengen in deze exclusieve veiling.”

‘Een beter podium voor het dressuurpaard bestaat er niet’

Achter de WK-veiling staat de organisatie van de KWPN Select Sale. ”Het is fantastisch dat het stamboek deze veiling organiseert en dat het WK ons deze kans biedt. We bouwen nu voort op het klantenbestand van de KWPN Select Sale. De KWPN Select Sale bewijst zich al jaren en dat geeft inbrengers en bieders veel vertrouwen. Het is niet wéér een nieuwe veiling die van vooraf aan moet beginnen, maar een veiling die haar sporen al ruimschoots heeft verdiend. Een beter podium voor het dressuurpaard bestaat er niet.” Het KWPN is een van de medeorganisatoren van het WK Jonge Dressuurpaarden en de KWPN Select Sale is één van de meest prestigieuze veilingen ter wereld. Door deze krachten te bundelen ontstaat een platform waar de beste dressuurveulens en jonge dressuurpaarden worden gepresenteerd en verkocht aan een internationaal publiek.

Aanmelden veulens en dressuurpaarden

De selectiecommissie is volop aan de gang. ”Wij gaan momenteel alles af, alle Pavo Cup’s, de stamboekkeuringen, de CK’s en natuurlijk bellen we rond. Ik kan nog niks verklappen, maar we hebben echt al een paar uitzonderlijke veulens en paarden weten vast te leggen. Daarnaast kunnen mensen ook aan ons laten weten wanneer zij denken een topveulen of dresssuurpaard te hebben”, legt Nico Witte uit. Alle dressuurpaarden dienen volledig veterinair gekeurd te zijn, zowel klinisch als röntgenologisch inclusief rug- en halsfoto’s. De röntgenfoto’s mogen maximaal drie maanden oud zijn. De selectiecommissie ontvangt graag bij het aanmelden video’s van de beweging van het veulen en de driejarige dressuurpaarden en van de vier jaar en oudere dressuurpaarden een video onder het zadel.

Foto- en videodag 29 juli

De foto- en videodag wordt op maandag 29 juli georganiseerd, op het KWPN-centrum in Ermelo. Heeft u vragen over de veiling of wilt u een zeer interessant, goed bewegend, correct dressuurveulen/dressuurpaard aanmelden? Stuur dan de gegevens van uw veulen/paard en een video op naar [email protected] onder vermelding van WK VEILING of bel met 0341-255 511, het KWPN-salesteam helpt u graag verder.

Bron: persbericht