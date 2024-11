Nieuw: Belgian Mare Auction met waardevolle fokmerries

Het aantal veilingen binnen de hippische wereld heeft een enorme toevlucht genomen en de concurrentie is stevig. Toch is er weer een nieuwe op de kalender met een geheel eigen visie, de Belgian Mare Auction. Een live en online veiling met genetisch zeer interessant gefokte springmerries voor de fokkerij. Sommigen worden zelfs aangeboden inclusief een embryo.

De Belgian Mare Auction wordt op woensdagavond 18 december gehouden in Eemnes, één dag na Suus Kuyten Auctions. Het is een initiatief van de Belgische Stoeterij de Wilde, die samen met Suus Kuyten en Harrie Wiering de handen ineengeslagen hebben. Nico en zoon De Wilde, vaste inzender van toonaangevende veulen- en embryoveilingen, liepen al langer met het idee. “We zijn zelf altijd op zoek naar bijzondere fokmerries om onze fokkerij mee te versterken en merken dat daar ook interesse in is”, vertelt Marco De Wilde.

Geweldige kans

Fokmerries worden wel zo nu en dan aangeboden in online veilingen, maar er is nog geen veiling die zich er volledig op focust. “Zo komen we ook met andere veilingen overeen, waar we onze fokproducten veilen, want we willen er niemand mee in de weg zitten. Het makkelijkste was om er een online veiling van te maken, maar live erbij is veel gezelliger. Mensen zitten samen, drankje erbij, hebben plezier. Dat we terecht konden op de locatie van Suus Kuyten, direct na haar veiling, is een geweldige kans.”



Beste fokmerries ter wereld

Bij het samenstellen van de collectie hield Marco De Wilde een oog op de Hippomundo ranking. “Wij willen fokmerries aanbieden uit de lijnen van de beste dertig fokmerries van de wereld. We hebben bijvoorbeeld wat uit de lijn van Qerly Chin, Fragance de Chalus, Electra van ’t Roosakker, Sophie du Chateau, Only Picobello en de Klapscheut familie, maar er zitten ook merries bij uit 1.60m Grand Prix-merries. Om het interessanter te maken wordt een aantal merrie geveild inclusief een diepvriesembryo of zelfs een draagmerrie met ingeplante embryo. Je kan al snel van start met de fokkerij.”

Veilingveulens

Onder de highlights zit bijvoorbeeld Ursulle (v. Cabdulla du Tillard), een zus van Panama du Seigneur uit de 1.60m Grand Prix-merrie Mic Mac du Dieu Demon. Een schitterende merrie is C-anka (v. Cornado I) uit Anka, waarmee Marcus Ehning de wereldbekerfinale won in 2003. Vorig jaar bracht C-Anka’s veulen van Hearbreaker 50.000 euro op in de Flanders Foal Auction. ‘Flanders’ veilde ook een Ermitage Kalone voor 50.000 euro, gefokt uit Elektra Hero (Elvis Ter Putte) die nu te koop is.

Gagnante de Muze, zus van Mylord Carthago en Bamako de Muze, bracht ook al populaire veilingveulens, zoals een Heartbreaker die via Zangersheide voor 52.000 euro werd verkocht. Op de veiling van Schockemöhle is dit jaar een vierjarige Cornet Obolensky-zoon uit Chialou verkocht voor 70.000 euro. Fokmerrie Chialou stamt af van Chacco Blue uit de 1.60m Grand Prix-merrie Baloupetra, die al 1.60m Grand Prix-paarden bracht.

Voor iedereen interessant

“Met deze collectie fokmerries kun je iets aparts fokken voor de sport, maar ook meedoen aan veulenveilingen. Voor iedereen interessant, voor hobbyfokkers en professionele stallen”, vertelt Marco De Wilde.

De veiling begint woensdag 18 december rond 20.00 uur. Aanmelden kan via de website of per telefoon. De collectie is te vinden op www.belgianmareauction.com. Niet in staat om de veiling live bij te wonen, online bieden is ook mogelijk.