Nixon van het Meulenhof levert duurste paard op Hannoveraner veiling

De topprijs van de rijpaardenveiling in Verden was voor de springmerrie Napoli-Tana (Nixon van het Meulenhof x Quidam de Revel). De getalenteerde vijfjarige gaat naar Zweden, voor 50.500 euro. De merries waren sowieso gewild, want ook het duurste springpaard was een merrie. Dit was Grand Galaxy Cordey (Grand Galaxy Win x Fürstenball) die 39.500 euro opleverde. Deze merrie werd in Normandië gefokt.