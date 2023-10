Nog één week tot The Youngsters Auction | 3- & 4-jarigen Editie

Aanstaande dinsdag 10 oktober 2023 organiseert The Youngsters Auction haar 8e editie en deze collectie bestaat volledig uit drie- en vierjarige springtalenten. De live veiling vindt plaats op Waaij Stud in Eemnes en de veilingpaarden zullen hun springtalent vertonen in de presentatie op de veilingdag. Bieden kan live tijdens de veiling en via het online biedsysteem van ClipMyHorse Auctions. “We kijken erg uit naar onze aankomende veiling en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen bij ons thuis in Eemnes!”, vertelt Peter van der Waaij namens de organisatie.

Drie goedgekeurde hengsten

De collectie van The Youngsters Auction bestaat uit 25 paarden, waarvan er achttien vrijspringen en zeven onder het zadel worden gepresenteerd. De veiling biedt een aantal uitzonderlijk getalenteerde paarden, waaronder drie goedgekeurde hengsten: de AES goedgekeurde Passo Double (El Barone 111 x Eldorado van de Zeshoek TN), de Oldenburg International goedgekeurde U-Rock van de Heffinck VDH (Chacco Blue x Jos van d’Abdijhoeve) en de Mecklenburg goedgekeurde Zinatino (Zirocco Blue VDL x Nabab de Rêve).

De vierjarige hengst Zinatino (Zirocco Blue VDL x Nabab de Rêve) is goedgekeurd bij Mecklenburg en is een echte krachtpatser voor de toekomst. Foto © DigiShots

Exclusieve 3 – en 4 jarige merries

Andere hoogtepunten in de collectie zijn de opvallende merrie Extra WS (Emerald x For Pleasure), de excellent gefokte Dolomite (Ducati van Schuttershof x Vertigo Saint-Benoit – kleindochter van Whitney van de Dwerse Hagen), de opvallende, volledig zelf gefokte Proud Girl WS (Jimi WS Z x Indoctro) en de kwaliteitsvolle vierjarige merrie Coco Legende (Checkter x Cassini II).

De driejarige Extra WS is een opvallende merrie van Emerald x For Pleasure en is in alle opzichten een buitengewoon talent. Foto © DigiShots

Proud Girl WS is een dochter van de door Waaij Stud zelf gefokte hengst Jimi WS Z en is de derde generatie zelf gefokte merries in haar afstamming. Foto © DigiShots

Presentatie springen

Alle veilingpaarden zijn een recente veterinaire keuring ondergaan door Dierenkliniek Wolvega en alle details zijn te vinden op de veilingwebsite. Het veterinaire team van DK Wolvega zal tijdens de veiling aanwezig zijn om meer informatie te geven over alle paarden. De veilingpaarden zullen allen gepresenteerd worden in de presentatie, waarbij achttien paarden zullen vrijspringen en zeven onder het zadel gepresenteerd zullen worden. VIP tickets zijn nog beschikbaar en kun je eenvoudig online bestellen via de veilingwebsite.

Programma The Youngster Auctions

Dinsdag 10 oktober 2023

04.30 PM CEST: Presentatie springen 3- & 4-jarigen

07.00 PM CEST: VIP Diner

08.00 PM CEST: Start veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes

Nederlandee

Meer informatie:

www.theyoungsters-auction.com

Peter van der Waaij +31 6 23412073

Jasper van der Waaij +31 6 50879021

Biba van der Waaij +31 6 31262609

[email protected]