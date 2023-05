Nog een week tot The Youngsters Auction – reserveer snel uw VIP kaarten!

Nog precies één week te gaan tot de 7 e editie van The Youngsters Auction op dinsdag 23 mei op Waaij Stud in Eemnes. 19 getalenteerde springpaarden in de leeftijd van vijf tot en met zeven jaar komen onder de veilinghamer van Louis De Cleene. De komende dagen is het nog mogelijk om de veilingpaarden uit te proberen bij Waaij Stud; maak daarvoor vrijblijvend een afspraak bij het veilingteam. Vergeet ook niet uw VIP kaarten te reserveren; het belooft een avond te worden met kwaliteitsvolle paarden, gezelligheid, eten, drinken en entertainment!

“Het aftellen is nu officieel begonnen met nog een week te gaan tot de live veiling’,” blikt Peter van der Waaij vooruit op de 7e editie van The Youngsters Auction. “Dit jaar vieren we ons vijfjarig bestaan en het is fantastisch om onze referenties op topniveau te zien presteren. Enkele voorbeelden zijn Je T’Aime Z van Karel Cox, Calvin Z van Linda Heed, Jikke-Cara van Alison Robitaille- Firestone, Leicester van Nicole Walker en Melien van Edwin Smits.”

Veilingpaarden uitproberen bij Waaij Stud

De collectie van The Youngsters Auction bestaat uit zes 5-jarigen, acht 6-jarigen en vijf 7-jarigen – talentvolle springpaarden klaar voor de volgende stap in hun carrière. “Door te investeren in deze jonge talenten, investeer je in je sportcarrière. Deze paarden zijn allemaal getalenteerd op hun eigen wijze en we geloven dat ze hun nieuwe eigenaren heel gelukkig kunnen maken.”

”Vooral met het oog op het komende zomerseizoen zijn de paarden die wij aanbieden geschikt om dit seizoen in de jonge paardenproeven te floreren”, benadrukt Peter van der Waaij. De komende dagen is het nog mogelijk om de veilingpaarden uit te proberen; ze staan allemaal op stal bij Waaij Stud in Eemnes. Neem geheel vrijblijvend contact op met het veilingteam om een afspraak in te plannen.

VIP Only event – reserveer dus snel uw kaarten!

The Youngsters Auction is een VIP Only event, dus zorg ervoor dat u snel uw VIP tickets reserveert voor de veiling aanstaande dinsdag 23 mei. U wordt als échte VIP-gast ontvangen met een heerlijk diner, onbeperkte drankjes en entertainment. Voor het goede doel Pax Kinderhulp Eemnes wordt er ook nog een mooi item geveild. Een geheel verzorgd arrangement voor 20 personen op de partyboot van De Gezelligheid – de vast cateraar van The Youngsters Auction.

Wanneer en waar?

Dinsdag 23 mei 2023

17.00 uur: Presentatie

18.30 uur: VIP Diner

20.00 uur: Veiling

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

Meer info?

www.theyoungsters-auction.com

[email protected]

Peter van der Waaij +31 6 23412073

Jasper van der Waaij +31 6 50879021

Biba van der Waaij +31 6 31262609

VIP-tickets: https://theyoungsters-auction.com/tickets/

Online bieden: https://auction.theyoungsters-auction.com/