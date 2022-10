Nog één week tot The Youngsters Auction: talenten voor de toekomst

Exceptionele paarden voor het hoogste niveau zijn tegenwoordig steeds moeilijker te vinden, maar door te investeren in de 3,5-jarige talenten van The Youngsters Auction is uw toekomst wellicht verzekerd. Voor volgende week dinsdag 11 oktober heeft The Youngsters Auction een veelbelovende collectie van 23 paarden geselecteerd die klaar zijn om hun sportcarrière te beginnen. Bekijk de collectie en reserveer je tickets voor een unieke avond!

Wekelijks ziet The Youngsters Auction referenties springen over de hele wereld; sinds 2018 zijn vele referenties van The Youngsters Auction internationaal succesvol. In de VS springen referenties als Jikke-Cara met Alison Robitaille-Firestone en Leicester met Nicole Walker indrukwekkend, terwijl in Mexico, Polen, Italië, België en Nederland veel referenties ook uitstekend presteren.

En wat te denken van Calvin Z, die met de Zweedse Linda Heed deelnam aan de Global Champions Tour, of Je T’Aime Z, die nu succesvol wordt gereden door Radovan Sillo. Talenten als Lamira met Maartje Verberckmoes en Quantro met Tobias Thoenes namen voor het tweede jaar op rij deel aan het Wereldkampioenschap in Lanaken, terwijl Diego van de Berghoeve zijn debuut maakte met Koen Westendorp.

Vol toekomstig talent

Ook de collectie voor dinsdag 11 oktober zit vol toekomstig talent. Oeh-Lala-Rosa (Poker de Mariposa x Numero Uno) is onder het zadel al een opvallend talent – vermogen, afdruk en een geweldige balans. Off Course stamt af van de Catoki-zoon Herakles uit dezelfde moeder als Joviaal ES, die onlangs de Grote Prijs van Samorin won met Frank Schuttert. De charmante ruin Cornel WS Z (Colman x Lupicor) combineert reflexen en techniek met veel vermogen, terwijl Julie (Carrera VDL x Coriano) het allemaal met groot gemak doet.

Verwant aan Grand Prix paarden

De Brunetti Z-dochter Believe Z lijkt al competitief en is gefokt uit de zus van de beroemde Zerlin M. All Star WS Z is een zoon van Apardi en een halfbroer van Ierdita – die nu uitstekend presteert onder het zadel van de Zwitser Edwin Smits. De Dallas VDL-dochter Dynamite is gefokt uit dezelfde moeder als WK-finalist Kelton VDL van Alex Gill en uit de zus van Kent Farringtons Orafina. Twee merries met enorme potentie voor de sport zijn ook Olympia (Baltic VDL x Grand Slam VDL) en Cella Z (Cabrio van de Heffinck x Quidam de Revel), die beide opvallen door vermogen en afdruk.

