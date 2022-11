November Deals: Twee embryo’s verkocht voor 16.000 euro

Gisteren eindigde de online veiling van HorseDeals. Zoals altijd bevatte de November Deals collectie bevroren rietjes van een groot aantal top presterende hengsten, maar ook dertig exclusieve embryo’s en drie fokmerrie’s... en prestatiegenen verkopen altijd!

Er was veel belangstelling voor het embryo van Darry Lou x Charade de la Roque (Coltaire Z x Nabab de Reve). Charade is een dochter van Walloon de Muze en kleindochter van de legendarische Querly Chin. Daarnaast is ze ook de half zus van Centa de Muze en Toupie de la Roque. Het embryo werd verkocht voor 16.000 euro.

Nogmaals 16.000 euro

Ook het embryo van Diamant de Semilly x Carthana di Magico Z viel in de smaak en werd ook geveild voor een bedrag van 16.000 euro. Carthana is de volle zus van Carthina Z, die de moeder is van Emerald van’t Ruytershof, Diamanthina van’t Ruytershof en Nixon van’t Meulenhof! In deze moederlijn zien we heel wat Grand Prix-springpaarden.

Italië

Een koper uit Italië verzekerde zich van het embryo van Chacco Blue x Lageena Hero voor 13.000 euro. Lageena Hero is een nakomeling van Echo van’t Spieveld en is de volle zus van Mystic van’t Hoogeinde, die wereldkampioen werd bij de 6 jarige in Lanaken.

Het grootste deel van de collectie bestond uit rietjes, verschillende blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die aan de veiling hebben deelgenomen en wenst haar klanten veel succes in de fokkerij. Wij kijken nu al uit naar de volgende online veiling in Januari.