NVK-kampioene zaterdag topstuk op veiling Stal Brouwer in Borculo

Op het sfeervol uitgelichte Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo worden zaterdagavond 12 augustus door Stal Brouwer 84 dressuurveulens geveild. Een dag later, op zondag 13 augustus, komen er 87 springveulens onder de hamer. “We hebben dit jaar een veiling met extreem veel kwaliteit, waaronder de nationale kampioene bij de dressuurveulens”, vertelt Marthijs Brouwer trots.

Op de eerste veilingdag komen de dressuurveulentjes aan bod. “Veel veulens komen uit hengstenmoeders of uit Grand Prix-lijnen”, weet Brouwer te melden. “Er worden drie dressuurveulens geveild die vrijdag te bewonderen waren in de kampioensring van de Nationale Veulenkeuring.”

NVK-kampioene

Hoogtepunt in de veiling is ongetwijfeld de kersverse NVK-kampioene Tamina Delia BS, een dochter van Extreme U.S. uit een dochter van Tuschinski. Een veulen dat door de juryleden omschreven werd als ‘zeer kwaliteitsvol’ en waarvoor de jury lovende woorden had over haar schakelvermogen en mooie opwaartse beweging met extra bewegingsafloop.

Halfbroer Mauro Turfhorst

Ook Travolta van de Watermolen, een zoon van Maigret van de Watermolen (v. Daily Diamond) uit de moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst verscheen in Ermelo op de kampioenskeuring. Net als Troubadour, een zoon van Fontaine TN uit een Dream Boy-merrie. Beide hengstveulen maken in Borculo hun opwachting.

Uit de volle zus van Grand Prix-merrie Florentina

“Niet alle veulens zijn naar keuringen geweest, maar daardoor niet minder aansprekend”, vertelt Marthijs Brouwer. “Zo veilen we bijvoorbeeld ook een hengstveulen van Johnny Depp uit de volle zuster van Florentina, die door Charlotte Dujardin wordt uitgebracht. Er komt ook een zoon van Vitalis uit een Charmeur-moeder op de veiling, een abnormaal goed veulen.”

De presentatie van de dressuurveulen begint om 16.30 uur, de veiling start om 19.00 uur.

Springveulens

“Ook de springveulens komen uit bewezen moederlijnen en stammen vol sport”, vervolgt Marthijs Brouwer zijn betoog. Een hengstveulen die dat als geen ander bewijst is Tais Toi van de Kalevallei. Deze zoon van Emerald heeft als moeder het 1,60m springpaard Sissi van Schuttershof (v. Nabab de Reve), de volle zus van Kashmir van Schuttershof.

Uit halfzus Boekelo-winnaar

Ook verschijnt zondag Total Star in de veilingpiste. Total Star is een zoon van All Star uit de Elite-merrie Malusina (v. Emir), halfzus van Happy Boy, Boekelo-winnaar 2022. “Een bijzonder en heel stoer veulen”, meent Brouwer. “Verder komen er veel fijne kinderen van Eldorado vd Zeshoek en Grandorado onder de hamer, dat die het goed doen in de sport behoeft geen betoog.”

De veiling van de springveulens start zondag om 15.00 uur.

Op beide veilingen zijn belangstellenden meer dan welkom, maar er kan – na registratie – ook online geboden worden. De veilingen zijn te volgen via ClipmyHorse.