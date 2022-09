Oldenburger Breeding Sales: Heartbreaker levert veilingtopper voor 25.250 euro

Op de Oldenburger Breeding Sales werden interessant gefokte veulens en fokmerries aangeboden. Nakomelingen van bewezen internationale sporthengsten brachten veruit het meeste geld op. Acht fokmerries en 24 veulens kwamen onder de virtuele hamer. Een hengstveulen van Heartbreaker werd met 25.250 euro de veilingtopper. Duurste fokmerrie werd Toffifee (v. Topas). Zij wisselde voor 25.000 euro van eigenaar.

Voor zes veulens werd meer dan 10.000 euro betaalt. Acht van de in totaal 32 geveilde paarden kwam in handen van van buitenlandse kopers. Deze veulens en fokmerries verhuizen o.a. naar Amerika, Denemarken, Groot Brittannië, Italië, Polen en Oekraïne. De totale omzet kwam uit op 2111.750 euro en gemiddeld werd er 8800 euro betaalt per veulen/ fokmerrie.

Bron: Oldenburger