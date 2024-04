Oldenburger Spring Elite Auction: Diamonds Detto voor 125.000 euro naar Nederland

De vijfjarige Oldenburg goedgekeurde hengst Diamonds Detto werd gisteren het hoogtepunt van de Oldenburger Spring Elite Auction in Vechta. Hij werd voor 125.000 euro verkocht naar Nederland. Ook de negenjarige ponyhengst Black Magic Friday (v.Magic Cornflakes) ging voor meer dan 100.000 euro van de hand.

De totale omzet van de Spring Elite-veiling bedroeg 1.276.000 euro. In totaal werden er 33 paarden en pony’s geveild, waardoor de gemiddelde prijs uitkwam op zo’n 38.600 euro. In de veiling werden de vijf goedgekeurde hengsten van de dag ervoor geveild, gemiddeld kwam het bedrag uit op 56.400 euro.

Tweede en derde geld

De pony Black Magic Friday werd voor 103.000 euro verkocht aan een Franse klant. Op vijf- en zesjarige leeftijd kwalificeerde hij zich voor de finale van de Duitse kampioenschappen voor rijpony’s in dressuur en springen. Als zesjarige werd hij vierde in de dressuurfinale. Het derde geld was voor de nieuw goedgekeurde Mon Chateau (v.Morricone I). Hij blijft voor 82.000 euro behouden voor Duitsland.

60.000 euro voor Lovely Lennox

Ook de driejarige Lennox U.S-zoon Lovely Lennox , uit de fokkerij van Van Mook uit Nederland, werd geveild. Een dag ervoor werd hij nog tot kampioen gekroond van de Oldenburger zadelkeuring. Hij ging voor een bedrag van 60.000 euro van de hand.

Bron: Horses.nl