Ontdek de Toekomst van de Paardensport bij Paardenveilingonline

Paardenveilingonline presenteert een exclusieve kans om een glansrijke toekomst voor uw stallen te verzekeren! Sluit u aan bij deze online veiling van 30 jonge, veelbelovende springpaarden, waarvan een groot aantal reeds zadelmak zijn.

Van afstammelingen van de legendarische Chacco Blue tot de grandprix hengst Asca Z en de veelbelovende vererver Jack Daniels EB – onze verzameling is doordrenkt met topbloedlijnen die succes in de paardensport garanderen. Laat uw dromen uitkomen met een nakomeling van Tobago Z of Cohinoor VDL, verbonden met de sterke Minka-stam.

Mis deze kans niet om een toekomstige kampioen naar uw stallen te brengen!

Bezoek de website van Paardenveilingonline nu om de volledige collectie te bewonderen en plaats uw bod vóór zaterdag. Verzeker u van een plekje in de geschiedenis van de paardensport door een van deze prachtige talenten aan uw zijde te hebben. Grijp nu uw kans op grootsheid!

Paardenveilingonline – Waar toekomstige kampioenen geboren worden.

Halfbroer van 1.40m-winnaar CDS Haros

Pompidou-V – Cohinoor VDL x Carambar de Muze

In de pedigree van deze veelbelovende Pompidou-V is de internationaal 1.45m-geklasseerde hengst Cohinoor VDL, die zijn stempel lijkt te drukken op de fokkerij, gekoppeld aan de sterke Minka-stam

Directe moederlijn van Liberty, Uno II en Molca’s Candlelight

Luis Z – Luigi d’Eclipse x Couleur Rubin

Vorig jaar kwam Luis Z tot de tweede bezichtiging bij het KWPN en hij stamt af van de internationale Grand Prix-winnaar Luigi d’Eclipse, waarmee Maikel van der Vleuten onlangs nog zegevierde in Maastricht.

Halfzus van 1.45m-springpaard Jillz E.B.

O Lala EB – Jack Daniels x Lucky Boy

Vader Jack Daniels debuteerde vorig jaar op achtjarige leeftijd al op 1.40m Grand Prix-niveau en is een veelbelovende vererver. Uit zijn tweede jaargang komt deze vierjarige merrie O Lala EB, die van moederszijde een halfzus is van het internationale 1.45m-springpaard Jillz E.B. (v.Jamal van de Heffinck) van Glenn Knoester.

Toptalent uit de moeder van J’Adore en O’Blue

Phinley Blue – Chacco Blue x Chin Chin

Deze beloftevolle Phinley Blue combineert in haar pedigree niet alleen de grootheden Chacco-Blue en Chin Chin, maar vertegenwoordigt ook nog eens een sterke stam. Ze is een halfzus van de internationaal 1.55m-geklasseerde J’Adore (v.Carambole) waarmee Lalie Saclier presteert, en moeder Cereedom VDL bracht daarnaast onder meer ook de 1.40m-springpaarden Grande Dame (v.Zirocco Blue VDL) en Havanna (v.Zirocco Blue VDL) alsmede de Zangersheide gekeurde hengst O’Blue.

Halfbroer van het 1.45m-paard Jolene CJS

Avatar CJS Z – Asca Z x Indoctro

De Grand Prix-hengst Asca Z kan terugkijken op een geslaagde sportloopbaan en drukt zijn stempel op de fokkerij met nakomelingen op het hoogste niveau zoals Bacara d’Archonfosse, Armani SL Z en Amiro B Z. Hij is hier gekoppeld aan een succesvolle sportstam.

Nixon van ’t Meulenhof gekoppeld aan Holst stam 242

Nixon’s Nindita Z – Nixon van ’t Meulenhof x Glasgow-W vh Merelsnest

In zowel de sport als fokkerij timmert vader Nixon van ’t Meulenhof hard aan de weg. Deze op 1.60m-niveau geklasseerde halfbroer van de Olympische Emerald van ’t Ruytershof is in de pedigree van Nixon’s Nindita Z gekoppeld aan een goede sportstam.

Mis Dit Niet – Meld U Gratis Aan!

Wilt u binnenkort een veelbelovend talent in uw stal verwelkomen? Registreer nu gratis uw account voor de exclusieve online veiling van Paardenveilingonline! Dit is uw toegang tot het bieden op deze buitengewone collectie.

De klok tikt: de biedingen zijn inmiddels van start gegaan en de eerste items sluiten aanstaande zaterdag 9 december vanaf 20:00. Mis deze laatste kans van het jaar niet om deze decembermaand sprankelend te beginnen!

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Paardenveilingonline.com. Wij staan klaar om u te helpen uw weg te vinden naar uw volgende topper in de paardensport!