P.S.I.-veiling: 1,6 miljoen euro voor Casallco-dochter Casabea Blue PS

De 44e editie van de Performance Sales International Auction, kortweg P.S.I. Auction, was zaterdagavond. Organisatoren Ullrich Kasselmann en Paul Schockemöhle melden dat twee paarden prijzen met zes nullen opbrachten.

Vorig jaar werd maar liefst vier miljoen euro betaald voor een zesjarig springpaard, dit jaar was de hoogste prijs 1,6 miljoen euro voor de Casallco-Baloubet du Rouet-dochter Casabea Blue PS. Casabea Blue PS is zes jaar oud, wordt omschreven als klaar voor het 1.40 meter en was dit jaar gekwalificeerd voor de Bundeschampionate en de Wereldkampioenschappen in Lanaken. Ze gaat naar Italië. Ook een dressuurpaard ging over de ​​miljoen euro: Dantino, een grootramige, vierjarige Oldenburgse ruin van. Dante’s Junior. De kopers investeerden 1,2 miljoen euro.

Springpaarden

Ook de wereldkampioene bij de zevenjarige springpaarden van dit jaar, Casanina PS, die ook Casallco als vader heeft en uit een Chacco Blue-merrie komt, stond in Ankum te koop. Bij Casanina PS viel de veilinghamer bij een bedrag van 770.000 euro; de merrie gaat naar Mexico. Casamara Blue PS, eveneens een dochter van Casallco uit een Chacco-blue mererie, bereikte bijna de miljoengrens. De zevenjarige merrie, die al internationaal tot 1,40 meter is geplaatst, kostte 950.000 euro. Daarmee was de Holsteinse hengst Casallco dit jaar de meest succesvolle vader op de veiling en dat verheugde eigenaar Paul Schockemöhle: “Kwaliteit wordt doorgegeven. Casallco is een uitzonderlijke hengst.”

Wereldwijd

Kopers op de 44e PSI-veiling kwamen onder meer uit Australië, de Verenigde Staten, Zweden, Oostenrijk, Italië, Colombia, Mexico, Taiwan en Hong Kong. De totale omzet van de veiling bedroeg 20.036.000 euro. De dressuurpaarden brachten in totaal 8.476.000 euro op met een gemiddelde prijs van 353.167 euro en de springpaarden behaalden 11.560.000 euro met een gemiddelde prijs van 462.400 euro.

Collectie

Bron: Persbericht / St-Georg / Horses.nl