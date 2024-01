Paarden om verliefd op te worden: Youhorse.auction Valentijnscollectie

Youhorse.auction heeft een nieuwe collectie online gezet. Met paarden die geselecteerd zijn op talent, karakter en gezondheid. Het zijn er 58, waarop geboden kan worden van 3 tot en met 6 februari.



Het gaat om:

20 paarden met parcourservaring

5 paarden die nog maar net zadelmak zijn en hun springkwaliteiten al onder het zadel

laten zien

29 vrijspringers

1 pony

2 bijzondere jaarlingen

Prijs-kwaliteit

“Aan de prijs-kwaliteitsverhouding hoeft het niet te liggen, dat is zeer goed horen we vaak”, vertelt Mario Everse. “Veel paarden komen rechtstreeks van fokkers, die dankbaar gebruik maken van ons wereldwijde netwerk. Voor de kopers is het fijn dat er altijd zoveel keus is in allerlei prijsklassen. Ze scoren nogal eens een diamant voor betaalbaar geld.”

Kwaliteitsvolle hengsten

Er zijn weer nakomelingen van kwaliteitsvolle hengsten zoals Pegase van ’t Ruytershof, Diarado, Vagabond de la Pomme, Conthargos, El Barone 111 Z, Comilfo Plus RR Z, Chopin, Eldorado van de Zeshoek, Toulon, Casall, Emerald van ‘t Ruytershof, Thunder van de Zuuthoeve en Cicero Z van Paemel. “Kijk ook zeker even naar Ubach Z (Uricas vd Kattevennen) en Odin (Il Est Balou). Ze zijn nog maar net onder het zadel en lijken exceptionele kwaliteiten te beschikken. Menig professional zou die in zijn stal willen hebben.”

De vijfjarige merrie Odin (Il Est Balou x Gaillard de la Pomme) is nog niet zo lang onder het zadel, maar toont al zeer veel kwaliteit. Foto: Digishots / Youhorseauction.

Concourservaring

“We hebben ook een stel heerlijke paarden met veel concourservaring voor de jeugdruiter en/of de amateur die gek is op winnen in de ring of wil gaan winnen. Kijk maar eens naar: Cor d’Hoetsel Z, Cormeta Van De Eijkhof Z, Jolavsca Fortuna en Ulrike VD Heffinck Z.”

De negenjarige Cor d’Hoetsel Z (Corydon van T&L) heeft veel goede (inter)nationale resultaten tot en met 1.30m niveau. Foto: Digishots / Youhorse Auction

Veiling

De online veiling gaat volgende week zaterdag open en sluit op dinsdag 6 februari. Kijk op www.youhorse.auction voor alle informatie.

Bron: Youhorse Auction