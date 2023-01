Paardenveilingonline: 16.500 euro voor Pacfly DXB

Op zaterdagavond liep de eerste veiling van het jaar af van Paardenveilingonline. Ditmaal ging het om een collectie met beloftevolle jonge springpaarden. Er was weer veel animo uit het buitenland. De paarden wisselden met een gemiddelde prijs van 13.000 euro van eigenaar. Een eerlijk en realistisch bedrag, hetgeen waar deze veiling voor staat.

De veilingtopper van zaterdagavond is de beloftevolle driejarige hengst Pacfly DXB (Chacfly PS x Diamant de Semilly). Hij gaat na een hevig biedt duel tussen Nederland, Polen en Duitsland voor een bedrag van 16.500 euro zijn toekomst vervolgen in Duitsland, bij een bekende klant van de veiling.

Gereden paarden in trek

De behoefte naar gereden paarden stijgt, dit merken ook wij. De vierjarige gereden merrie M (Casall x Con Air) vertrekt voor een mooi bedrag van 14.500 euro naar Engeland. De eveneens gereden vierjarige ruin Herzblatt (Hym d’Isigny x Cormint) vervolgt zijn weg voor een bedrag van 14.000 euro in Ierland.

Toptalenten naar Bulgarije en Zwitserland

De grote driejarige bruine ruin Brunetti’s Van Gogh RR Z (Brunetti Z x van Gogh) imponeerde met zijn vermogen. Deze ruin vertrekt voor een bedrag van 14.000 naar Bulgarije. De driejarige hengst Pegato Wi Ro Z (Pegase van ’t Ruytershof x Le Tot de Semilly) wisselt voor 13.500 euro van eigenaar naar Zwitserland.

Kleine selectie, groot succes

Deze ronde was de selectie kleiner en de kwaliteit onverminderd hoog. De meeste van de paarden kwamen direct bij de fokker vandaan. De animo uit het buitenland was wederom groot, maar gelukkig blijven er ook een aantal talenten voor de sport in Nederland bewaard.

Volgende veiling: Fokmerries & embryo’s

De volgende veiling staat alweer gepland van 22 t/m 25 februari 2023. In deze veiling staan de fokmerries en embryo’s centraal. U kunt op de website van Paardenveilingonline gratis registreren zodat u een e-mail krijgt op het moment dat de nieuwe collectie online staat. Graag tot dan!