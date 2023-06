Paardenveilingonline: 17.500 euro voor fokmerrie Coroll Blue Du Brayon

Zaterdag liep de eerste veulenveiling van dit jaar bij Paardenveilingonline.com af. Total Touch KK (Zirocco Blue VDL x Nabab de Reve) werd voor 13.500 euro afgeslagen er werd daarmee de topper van de veulens. Zij vertrekt naar de Verenigde Staten. De fokmerrie Coroll Blue Du Brayon (Chacco Blue x Cor de la Bryère) werd met 17.500 euro het duurst verkochte paard.

Met ruim 90% van de collectie verkocht en een gemiddelde verkoopprijs van 8.000 euro mag ook deze veiling weer als een succes de boeken in. Naast de verkoop van twee topveulens naar de Verenigde Staten, kocht een loyale klant uit Luxemburg maar liefst vier veulens. “Wat een succes weer deze veiling! Naast bewezen bloed geven wij als organisatie ook graag jonge hengsten een kans. Dit vraagt de markt en is in het belang van onze fokkerij. Hierdoor blijven de prijzen realistisch en bieden we voor ieder wat wils. Dat is iets wat onze veiling uniek maakt”, aldus Alwin en Niels van Paardenveilingonline.com.

13.500 euro voor Total Touch KK

Respectabele klanten uit de Verenigde Staten hebben het biedduel gewonnen bij de twee meest gewilde veulens. Total Touch KK is een echte aanwinst voor de sport en fokkerij. Er werden op alle dagen diverse biedingen op haar gedaan, maar het barstte pas echt goed los op zaterdagavond vlak voor sluitingstijd. De prijs steeg rap en sloeg uiteindelijk af op maar liefst 13.50 euro.

Darry Lou-dochter

Darrynola Z (Darry Lou x Corland) werd ook vanuit de Verenigde Staten gewaardeerd. Vader Darry Lou heeft bewezen tot de allerbeste springpaarden van de wereld te behoren. Darrynola Z was een absoluut buitenkansje: het eerste veulen van Darry Lou die via een veiling aangeboden werd. De hamer sloeg rond 20.30 uur af op 10.500 euro en daarmee vertrekt ook deze topmerrie binnenkort naar de Verenigde Staten.

17.500 euro voor fokmerrie

Naast de veulens was er in deze veiling ook één bijzondere fokmerrie, Coroll Blue du Brayon (drachtig van Ermitage Kalone), beschikbaar. Op de openingsavond werd er direct al flink geboden op haar en ook op zaterdagavond laaide het biedduel nog een keer op tot uiteindelijk een investeerder uit Nederland aan het langste eind trok en haar kocht voor 17.500 euro.

Volgende veiling

Nog maar een paar weken en dan staat de volgende veiling alweer klaar. De veiling zal openen op woensdag 19 juli en sluiten op zaterdag 22 juli. Wilt u op de hoogte blijven van onze veilingen? Registreer u dan gratis en dan krijgt u direct een e-mail op het moment dat de nieuwe collectie online staat.