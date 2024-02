Paardenveilingonline.com: 25.000 euro voor Cornet Obolensky-dochter

Op de veiling van Paardenveilingonline.com werd de veelbelovende Cornet Obolensky-dochter Princess Cornet DXB na een hevig biedduel werd afgeslagen voor 25.000 euro. Voor dat geld vertrekt ze naar de Verenigde Staten.

Over continenten heen: de recente veiling bij Paardenveilingonline trok de aandacht van klanten over de hele wereld. Niet alleen klanten uit Europa – van Nederland tot België, Italië, Spanje en Frankrijk – weten de veiling goed te vinden, maar ook mensen verder weg, zoals Mexico, Amerika, Polen, Hongarije en de Verenigde Arabische Emiraten, waren goed vertegenwoordigd. De initiatiefnemers van de veiling, Alwin en Niels, zijn verheugd: “Het is ons opnieuw gelukt: hoge kwaliteit voor realistische prijzen, en bijna alle items zijn daadwerkelijk verkocht!”

15.000 euro voor volle zus Verdi

De veelbelovende dochter Princess Cornet DXB van Cornet Obolensky stal de show: na een hevig biedduel werd ze afgeslagen voor 25.000 euro en zal ze vertrekken naar Amerika. Voor de volle zus van de Olympische hengst Verdi, Casalla Verdi van de Eijkhof Z, begon de strijd al direct na de opening afgelopen woensdag en laaide zaterdagavond vlak voor de sluiting weer op tot 15.000 euro. De merrie, drachtig van Corlou PS, zal vertrekken naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Dochtr Quebecca Z

Ook de dochter van de internationale sportmerrie Quebecca Z was woensdagavond al erg populair in de biedingen. Uiteindelijk trok de allereerste bieder zaterdagavond aan het langste eind: voor 15.000 euro zal Kom on Quick (drachtig van Up van ’t Paradijs) vertrekken naar Egypte.

Veel interesse in reeds geïmplanteerde embryo’s

Op deze veiling was er veel keuze in reeds geïmplanteerde embryo’s van huidige toppaarden. Voor maar liefst 16.500 euro werd een geïmplanteerd embryo verkocht van 1,60m Grand Prix-merrie Tinkabell 12, gecombineerd met prestatiegenen van Emerald van het Ruytershof. Deze zal naar een gewaardeerde klant in Spanje vertrekken.

Ook de topvererver Chacco Blue was veelvuldig aanwezig en onverminderd populair. Zowel het geïmplanteerde embryo van Chacco Blue uit de Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi (verkocht naar Frankrijk voor 15.500 euro) als een embryo (merrie) van Chacco Blue x Lightningthina (verkocht voor 14.500 euro naar Slowakije) waren erg gewild en werden veelvuldig op geboden.

Volgende maand: nieuwe collectie jonge springpaarden

Over iets meer dan een maand staat de volgende collectie van Paardenveilingonline alweer online. Vanaf 27 maart kunt u uw bod plaatsen en op 30 maart zal de veiling sluiten. Het belooft weer een topcollectie te worden met voor ieder wat wils.

Later dit jaar zijn er nog 2 veilingen voor jonge springpaarden (15-18 mei & 4-7 december) en uiteraard nog enkele veulenveilingen (17-20 juli, 21-24 augustus en 2-5 oktober).

Heeft u nog interessante items die u zou willen veilen? Meldt u zich snel aan voordat alle plekken vergeven zijn. Voor verdere informatie over toekomstige veilingen en registratie, bezoek de website van Paardenveilingonline.com.