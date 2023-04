Paardenveilingonline.com: 25.000 euro voor Sien van de Bisschop

De meest recente veiling van Paardenveilingonline is afgelopen zaterdag avond afgesloten. De collectie bevatte een aantal veelbelovende jonge paarden en de interesse was groot vanuit de hele wereld. Met 25.000 werd Sien van de Bisschop (v. Denzel van 't Meulenhof) het duurst verkochte paard van de veiling.

Gemiddeld werden de paarden verkocht voor 13.500 euro en ongeveer 90% van de paarden heeft een nieuwe eigenaar gevonden. “We zijn blij met het succes van deze veiling en de mogelijkheid verkopers en kopers van over de hele wereld te verbinden”, aldus Alwin & Niels.

Hevige strijd om diverse paarden

Er was veel interesse voor Sien van de Bisschop, een merrie uit 2018 die voor 25.000 euro werd verkocht. Het biedduel laaide om 20.00 uur hevig op en eindigde bijna veertig minuten later door het hoogste bod uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Pandor Fortuna naar Polen

Pandor Fortuna, een hengst uit 2020, werd verkocht voor 24.000 euro en gaat naar Polen. Er waren diverse geïnteresseerden die zaterdagavond bijna 2,5 uur lang over en weer bleven bieden tot uiteindelijk Polen het duel won. Deze veelbelovende hengst is een nakomeling van de hengst Luigi d’Eclipse. De hengst Choco Blue de Melodie Z blijft in Nederland voor 21.000 euro. Hij is een nakomeling van de hengst Chaccoon Blue, die bekendstaat om zijn uitzonderlijke springtalent.

Saudie-Arabië

Op Lady Casall CM DXB kwam de eerste bieding al binnen direct na opening van de veiling. Ze werd uiteindelijk voor 20.000 euro verkocht aan een koper in Saudi-Arabië die uiteindelijk aan het langste eind trok. Lady Casall is een nakomeling van de beroemde Casall Ask, die bekend staat om zijn springvaardigheden en fok prestaties.

Volgende veiling: Veulens & embryo’s

De volgende veiling van Paardenveilingonline vindt plaats van 21 tot en met 24 juni en bevat veulens en embryo’s. Fokkers/eigenaren kunnen hun veelbelovende veulens nog aanmelden voor de veiling. Houd de website in de gaten voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van toekomstige veilingen.