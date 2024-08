Paardenveilingonline.com: Best verkochte veulen voor 17.000 euro naar België

Afgelopen zaterdag sloot Paardenveilingonline haar tweede veulenveiling van dit jaar met een knallend resultaat. Met een gemiddelde veilingprijs van maar liefst 7.000 euro per veulen, bewijzen ze opnieuw dat topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs binnen handbereik ligt. Een bijzonder hoogtepunt was de verkoop van een veelbelovend merrieveulen voor maar liefst 17.000 euro aan een trotse nieuwe eigenaar in België.

Dit is slechts één van de vele succesvolle transacties tijdens deze veiling, waar maar liefst 85% van de aangeboden veulens een nieuwe eigenaar vond. Naast België vertrekken er binnenkort ook veulens naar Turkije, Italië, Canada en zelfs Amerika. “Dit is wederom een bewijs van de hoge kwaliteit, realistische prijzen en aantrekkelijkheid van de veulens. En natuurlijk met dank aan de inzet volledige Paardenveilingonline team die inmiddels al meerdere jaren zulke succesvolle veilingen weten neer te zetten.”

Top 4 veulens allen boven de 10.500 afgeslagen

Merrieveulen Amy-Lee vd Keienlegger Z (Akarad Hero Z x Clinton), waarvan haar moeder zich al klasseerde op 1.50m en grootmoeder op 1.60m, gaat voor een bedrag van 17.000 euro binnenkort verhuizen naar haar nieuwe eigenaar in België. Ook hengstveulen Diederik Z (Drummer 2000 TN Z x Carthino Z) was populair zaterdagavond voor hem sloeg de hamer af op 11.000, hij zal vertrekken naar Turkije. Het opvallende bonte veulen Urus (Comthago VDL x Sanyo) zal voor net iets minder wisselen van eigenaar, hiij werd verkocht voor het mooie bedrag van 10.500 euro. Voor Unstoppable KK (Comthago VDL x Nabab de Reve) was het hoogste exact hetzelfde, hij zal voorlopig behouden blijven voor de Nederlandse sport.

Embryo’s onverminderd populair

Ook in deze veiling werden diverse speciale reeds geïmplanteerde embryo’s aangeboden. Naast het veulen van Drummer 2000 TN Z was ook het embryo gecombineerd met moeder en wereldbekerfinaliste Cassijnja S populair, voor het embryo Drummer 2000 TN Z x Carinjo HDC sloeg de hamer af op 12.000 euro. Een ander embryo welke ook is gecombineerd met een succesvolle moeder was ook in trek: in dit embryo is de 1.60m Grand Prix-merrie Tinkabell 12 gecombineerd met de Olympische genen van Ermitage Kalone. Voor dit embryo Ermitage Kalone x Casco werd uiteindelijk het hoogste bod 10.500 euro.

Uniek kunstwerk: de wildcard

Naast de veulens was er ook een bijzonder kunstwerk te bewonderen: een hand gesmeed ijzeren springpaard, gemaakt door een ware meester. Dit unieke kunstwerk vond uiteindelijk een nieuw thuis in Spanje.

Volgende online veulenveiling: 2-5 oktober

Over iets meer dan een maand staat de volgende veiling van Paardenveilingonline alweer op de planning. Het derde en laatste deel van hun veulenveilingen dit jaar. Vanaf woensdag 2 oktober kunt u uw bod plaatsen op de nieuwe collectie en de veiling zal uiteindelijk op zaterdag 5 oktober afsluiten. U kunt zich nu vast gratis registreren zodat u een e-mail ontvangt wanneer de nieuwe collectie online staat.

Daarna zal 4-7 december nog een jonge springpaarden veiling volledig online plaatsvinden. Heeft u nog jonge springtalenten op stal staan die op zoek moeten naar een nieuwe eigenaar? Meld ze snel aan voor de laatste plekken in de December veiling. Voor verdere informatie over toekomstige veilingen en registratie, bezoek de website van Paardenveilingonline.