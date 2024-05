Paardenveilingonline.com: Chacco Blue-hengst blijft voor 28.000 euro in Nederland

Paardenveilingonline heeft deze keer niet alleen drie- en vierjarige sporttalenten aangeboden, maar ook vijf- en zesjarige paarden, wat een groot succes bleek te zijn. Ook de iets oudere paarden vonden gretig aftrek. Bijna 90% van de paarden werd afgelopen weekend verkocht, met een gemiddelde prijs van 12.700 euro. Diverse paarden blijven behouden voor de Nederlandse en Belgische sport, terwijl anderen hun carrière starten in landen zoals Colombia, Amerika, Engeland, Marokko, Polen, Duitsland en Italië.

De driejarige hengst Rhandy Turfhorst (Chacco Blue x Bentley van de Heffinck) bleek al snel populair na de opening op woensdagavond. Diverse potentiële eigenaren boden enthousiast op deze toekomstige kampioen gedurende woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Uiteindelijk sloeg de hamer iets na 21.00 uur op zaterdagavond af op 28.000 euro, en hij zal in Nederland blijven.

Cornet du Lys-zoon naar Colombia

De vijfjarige voskleurige ruin Orion-S (Cornet du Lys x Vigo d’Arsouilles) trok veel belangstelling, vooral op zaterdagavond. Na 18 keer heen en weer bieden werd hij rond 21.00 uur uiteindelijk voor 27.000 euro verkocht aan een koper uit het zonnige Colombia.

Populair

De sportpaarden waren enorm populair, want in de top drie bevindt zich ook de vijfjarige ruin Neymar (Justice HL x Carembar de Muze). Het duurde even voordat de winnaar van deze zoon van de internationale 1,45m-merrie Grace V bekend was. Diverse geïnteresseerden boden tegen elkaar op, waardoor pas rond 22.30 uur duidelijk werd wie de nieuwe eigenaar zou worden. Neymar werd verkocht voor 25.000 euro en staat nu een lange reis naar Amerika te wachten.

Opnieuw een succes

Met een succesvolle verkoop van bijna 90% van de paarden en prijzen die opliepen tot 28.000 euro, toont Paardenveilingonline opnieuw aan dé plek te zijn voor het vinden van hoogwaardige sportpaarden. Mis de volgende veiling niet en ontdek uw toekomstige kampioen!

Over twee maanden: beloftevolle springgefokte veulens & embryo’s

Na het succes van de jonge paardenveilingen de afgelopen maanden kijkt het team alweer uit naar de eerste veulenveiling van dit jaar. Deze zal plaatsvinden van 17 t/m 20 juli, en uiteraard weer volledig online. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus heeft u nog een goed gefokt en beloftevol veulen staan, schroom niet om contact met het team op te nemen.

Meldt u zich snel aan voordat alle plekken vergeven zijn. Voor verdere informatie over toekomstige veilingen en registratie, bezoek de website van Paardenveilingonline.