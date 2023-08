Paardenveilingonline presenteert de laatste unieke veulencollectie van 2023

Paardenveilingonline heeft de laatste veulencollectie van die jaar online gepresenteerd en het bieden is inmiddels begonnen. Ontdek de beste selectie veulens en embryo's van het hoogste niveau, elk zorgvuldig geselecteerd vanwege hun kwaliteit en potentieel. Mis uw kans niet op een van deze geweldige veulens.

In deze veiling staan nakomelingen van: de legendarische Heartbreaker, wereldtopper Tangelo vd Zuuthoeve, Grand Prix-hengst Balou du Reventon, Olympic Emerald van ’t Ruytershof en imponerende Zirocco Blue VDL.

We nemen u graag mee in een deel van de nieuwste collectie. Op de website van Paardenveilingonline kunt u alle 39 items bekijken die t/m zaterdag beschikbaar zijn in de veiling.

1. Zirocco Blue VDL gekoppeld aan stam van G.Ramiro Z

Rhea F – Zirocco Blue VDL x Diarado

Rhea F (Zirocco Blue VDL x Diarado)

Dit merrieveulen vertegenwoordigt Holsteiner stam 776, bekend van hengsten als Acorado I, Lordanos en natuurlijk Ramiro Z. Voor het vaderschap tekent de Grand Prix-sport- en fokhengst Zirocco Blue VDL, die met Jur Vrieling deelnam aan de Olympische Spelen.

2.Gefokt uit de volle zus van Cornet Obolensky

Tony Soprano AWN Z – Tangelo vd Zuuthoeve x Clinton

Tony Soprano AWN Z (Tangelo vd Zuuthoeve x Clinton)

Onder Marco Kutscher beleefde Cornet Obolensky successen tot op olympisch niveau en in de fokkerij heeft hij zich weten te onderscheiden als vader van toppaarden als Clooney, Cornet d’Amour, Cornet du Lys, Comme Il Faut en Coree. Tony Soprano AWN Z is gefokt uit Wimette van het Kluizebos, niemand minder dan de volle zus van Cornet Obolensky.

3. Topverervers gecombineerd met sportstam

Aganie CH Z – Aganix du Seigneur x Balou du Rouet

Aganie CH Z (Aganix du Seigneur x Balou du Rouet)

Vader Aganix du Seigneur ontwikkelt zich tot een vererver van grote klasse. Na een sportcarrière tot op 1.60m-niveau onder Jos Lansink breekt hij nu door in de fokkerij dankzij nakomelingen als Agana van het Gerendal, Ayade Hero Z, Maxwin Kinmar Agalux en Akarad Hero Z.

4. Kassander van ’t Roosakker gecombineerd met sportstam

Kassandra NM Z – Kassander van ’t Roosakker x Vigo d’Arsouilles

Kassandra NM Z (Kassander van ’t Roosakker x Vigo d’Arsouilles)

De genetisch interessante Kassander van ’t Roosakker presteerde zelf op 1.40m-niveau en bewijst zijn sterke afkomst temeer in de fokkerij. Zijn oudste nakomelingen zijn actief op 1.45/1.50m-niveau, zoals Picobello van ’t Roosakker en Kasbah Queen Hero Z.

5. Topsporthengsten Hardrock Z en Taloubet Z

Tringer Finger KK – Hardrock Z x Taloubet Z

Tringer Finger KK (Hardrock Z x Taloubet Z)

In 2021 was de hengst Newbeat K (v.Janeiro) één van de smaakmakers op de DSP hengstenkeuring, waar hij zijn dekbrevet verdiende. Deze Tringer Finger KK is gefokt uit dezelfde merrie. Moeder Baletha is zelf een volle zus van het internationale 1.45m-paard Titan 12 en leverde zelf al de internationale 2*-eventer Global Night Fury (v.Emir R).

6. Moeder is halfzus van zes internationale paarden

Theophilus Thistler EC – Eldorado van de Zeshoek x Cornet Obolensky

Theophilus Thistler EC (Eldorado van de Zeshoek x Cornet Obolensky)

Deze interessant gefokte Theophilus Thistler EC combineert in zijn pedigree de rondom bewezen Grand Prix sport- en fokhengsten Eldorado van de Zeshoek en Cornet Obolensky, en hij vertegenwoordigt bovendien een sterke sportstam. Grootmoeder Kadess is internationaal 1.30m-niveau geklasseerd en is een halfzus van niet minder dan zes internationale springpaarden.

