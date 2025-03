Paasveiling van Youhorse.auction van start

De nieuwste Paascollectie van Youhorse.auction is er één om goed te bestuderen. Het online bieden is begonnen en sluit dinsdagavond 1 april om 20.30 uur en later. “We hebben de afgelopen dagen weer ontzettend veel enthousiaste reacties gekregen”, vertelt Mario Everse.

Het is alweer de 60e veiling van Youhorse.auction, dat gestart is in de Covid lockdown. “Een mijlpaal waar we stil bij mogen staan, maar we staan zeker niet stil als het gaat om kwaliteit en vooruitgang. Wat ooit klein begon, is uitgegroeid tot een wereldwijd succes.”

Op vrijwel ieder internationaal concours lopen inmiddels zo’n vijf paarden rond die via Youhorse.auction verkocht zijn. Zelfs met indrukwekkende resultaten!

De lijst met succesvolle referenties wordt langer en opvallender. Ruiters en handelaren over de hele wereld weten: bij Youhorse.auction vind je kwaliteit die zich bewijst in de ring.

De driejarige Saturday Night VDB (Donthargos) is de zwarte diamant die op veel stallen zal passen.

“Dat zien we ook terug in de interesse voor deze veiling: het enthousiasme is groot, de verwachtingen zijn hoog. En wij geloven: deze collectie gaat opnieuw het verschil maken.”

Wat biedt deze Paascollectie?

16 concourspaarden

28 jonge talenten die losspringen

14 paarden onder het zadel in een lijntje met hindernissen

9 jonge paarden (net 2 jaar)

2 fokmerries

1 jaarling

3 embryo’s uit topstammen

Van fokkerijmateriaal tot sportpaarden klaar voor het parcours: www.youhorse.auction

De zevenjarige New Valentine SB (Emir R) is een geweldig paard voor een amateur. Hij is de halfbroer van twee 1.60m Grand Prix paarden.

De paarden zijn te bezichtigen op afspraak tot aan het afslagmoment

Koop op 1 april, rij met Pasen!​​​​​​

Virreina vd Donkhoeve (Charisto vd Heffinck) is een echt talent. Haar grootmoeder sprong 1.60m Grand Prix.