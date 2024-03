Performance Plus Online Auction – Spring Edition is van start!

Het online bieden op de collectie dressuurtalenten van de Performance Plus Online Auction is weer begonnen! Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses hebben hun krachten gebundeld en zeventien talentvolle dressuurpaarden zorgvuldig geselecteerd. Er is volop Nederlandse en buitenlandse belangstelling voor de collectie die op 25 maart wordt afgeslagen.

De veilingpaarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen. Enkele opvallende dressuurpaarden die onder de virtuele hamer komen zijn:

Rossignol Swing (Jameson x Gribaldi)

De zeer elegante Rossignol Swing is een nakomeling van Jameson, de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring in 2017. De moederlijn van Rossignol Swing bevat veel sport, moeder En Vogue Swing is Lichte Tour geklasseerd. Uit de moederlijn komen o.a. het Grand Prix paard Dicaprio Swing en het Grand Prix Paard Ebony Swing. Rossignol Swing is een zeer interessant paard uit een hele goede stam, klaar voor de volgende stap in zijn dressuurcarrière!

Valentino (Vaderland x Capri Sonne Jr.)

De vierjarige Valentino is een nakomeling van de succesvolle Lichte Tour hengst Vaderland OLD, die bij zijn internationale debuut onder Dinja van Liere topscores liep. Valentino heeft niet alleen zijn talent van zijn vader gekregen, maar ook van moeders kant met hengsten als Capri Sonne Jr., Fidertanz, De Niro en Quattro B. Valentino is een ruin met een bijzonder lief karakter, een fantastische instelling en is zeer werkwillig.

Poseidon (Desperado x Houston)

De Desperado-zoon Poseidon is een eerlijke hengst met drie goede gangen en een meewerkend karakter. Van moeders kant stamt Poseidon af van Unifee (v. Houston), deze merrie is ook de moeder van Fenix (v. Vivaldi) die op de Pavo-Cup kampioen werd onder het zadel van Emmelie Scholtens.

Parabel (Blue Hors Zackerey x Ferro)

De prachtig gemodelleerde vierjarige merrie Parabel is een voorlopig keur merrie met een papier waarop alle predicaten sterk verankert zijn. Parabel liep een goede IBOP test, waarbij ze onder ander een acht voor stap, rijdbaarheid, bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard scoorde. Parabel heeft een fijne instelling. Dit maakt haar voor zowel sport als fokkerij zeer interessant.

Verder worden er interessante nakomelingen aangeboden van Secret, Fürstenlook, Jovian, Il Divo, Le Formidable, Daily Diamond, Jameson, Valverde, Geniaal en Lennox.

Try Outs

Inmiddels zijn de try outs volop in de gang en is er interesse uit verschillende landen. Dit weekend is er natuurlijk nog de mogelijkheid om de zeventien talentvolle dressuurpaarden thuis te bekijken en te proberen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Performance Plus: +31 6 28 14 00 77 of [email protected].

De online veiling sluit op maandag 25 maart vanaf 20:00 uur.