Ponyforum: 21.000 euro voor geprimeerde Zöthens Deja-Vu

Op de veiling van Ponyforum, waar een aantal jonge goedgekeurde en niet-goedgekeurde ponyhengsten onder de hamer kwam, is de geprimeerde Zöthens Deja-Vu (D-Gold AT NRW x Nintendo) met 21.000 euro de topper van de veiling geworden. Nog twee hengsten werden voor 20.000 euro of meer afgeslagen.

De 2,5-jarige Zöthens Deja-Vu is een zoon van tweevoudig Bundeskampioen D-Gold AT NRW en de merrie Zöthens Carina, die naast Deja-Vu nog twee goedgekeurde zonen bracht: Zöthens New Dancer II (v. Nutrix) en Zöthens Colano (v. Cosmopolitan).

Voor de eveneens goedgekeurden en geprimeerde New Planet RB (FS New Chance x Der feine Lord AT) werd 20.100 euro geboden. Voor de gekeurde Goldrausch (Gold Gelb x Numerus Clausus) werd 20.000 euro betaald.

Bron: Horses.nl