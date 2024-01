Ponyforum: 45.000 euro voor Hesselteichs Golden Dream-merrie

Op de online veiling van Ponyforum brachten drie pony's meer dan 20.000 euro op. Absolute veilingtopper was Godiva (Hesselteichs Golden Dream x Verdi). Deze 14-jarige merrie werd afgeslagen voor 45.000 euro en blijft voor dat geld in Duitsland.

Het tweede geld van 25.000 euro werd betaald voor MCM Cissy WE (Coer Noble x FS Champion de Luxe). Deze vijfjarige merrie gaat naar Zwitserland. De derde pony die meer dan 20.000 euro opbracht was Diamant (Dreidimensional I AT NRW x Saphir). Voor 20.500 euro kwam deze tienjarige ruin in handen van Duitse kopers.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl