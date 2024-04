Ponyforum: Gemiddeld 47.800 euro, veilingtopper naar Nederland

Op de eliteveiling 'Time for Champions' van Ponyforum brachten twee pony's het meeste geld van 60.000 euro op. Eén daarvan komt naar Nederland. Dat is de zesjarige hengst Damaszener K WE (Dimension AT NRW x FS Champion de Luxe).

Damaszener K WE, die als vierjarige vierde werd in de finale van de Bundeschampionate, kwam al eerder onder de hamer. Dat was op de veiling na afloop van de Ponyforum Hengstendagen in december 2020. Ook toen was de geprimeerde palominohengst de veilingtopper: hij werd verkocht voor 30.000 euro.

Nogmaals 60.000 euro

De tweede pony die 60.000 euro opleverde is Downtown Abbey (D-Power AT x Mozart). Deze zesjarige hengst, eveneens finalist op de Bundeschampionate, gaat zijn carrière voortzetten onder een Duitse jeugdamazone.

Derde boven 50.000 euro

Het derde geld werd betaald voor Global Champion WE (Golden West NRW x Power and Paint). Deze achtjarige hengst gaat voor 55.500 euro naar een 13-jarige Duitse amazone.

33.500 en 30.000 euro

De zevenjarige merrie Chilli San WE (Hesselteichs Golden Dream x Black Dancer) leverde 33.500 euro op en blijft in Duitsland. De vijfjarige ruin Venustas Dunalino (Double Delight x Dancing Fox B) kwam voor 30.000 euro in handen van kopers uit Spanje.

Gemiddeld 47.800 euro

De vijf pony’s leverden in totaal 239.000 euro op, gemiddeld 47.800 euro.

